رسائل من النظارات الذكية.. ميزة جديدة لواتساب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 12:58 مساءً

كشف تقرير حديث أن مستخدموا بعض النظارات الذكية سيتمكنون قريبًا من التحدث إلى نظاراتهم الذكية لإرسال رسالة واتس آب دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم الذكية، حيث يشير تفكيك ملف APK جديد لتطبيق واتس آب لنظام أندرويد إلى أن هذه الميزة قد تصبح حقيقة واقعة في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، سيتم قفل الميزة على نظارات الذكية ، حيث يبدو أنها ميزة حصرية لـ Facebook Assistant، ووفقًا لتقرير مطوري XDA ، تم رصد سلاسل البيانات التي تشير إلى هذه الميزة في أحدث إصدار من واتس آب beta 2.22.9.13.

وتشير البيانات التي رصدها بعض المستخدمين إلى الميزة التي يتم تطويرها لإملاء الرسائل من خلال Facebook Assistant على الخط القابل للارتداء المحدد، وتشير البيانات فقط إلى وجود مساعد، ومع ذلك، يدعي التقرير أنه من المحتمل أن يتحدث عن مساعد فيس بوك وليس الذي طورته جوجل.

ويذكر التقرير أن هذه الميزة القادمة ستسمح لمستخدمي النظارات الذكية بإملاء الرسائل في الميكروفون على النظارات الذكية، وسيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل إلى صديق على واتس آب أثناء سيرهم في الشارع دون حتى لمس هواتفهم حيث يمكنهم توجيه تعليمات Facebook Assistant للقيام بالمثل.

ويذكر التقرير أيضًا الرسومات التي تتضمن النظارات الذكية وشعار واتس آب بصرف النظر عن سلاسل الكود المكتشفة في teardown، وسيكون لهذه الميزة حالة استخدام محددة للغاية وقد تساعد النظارات على تغيير سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وستستخدم Meta مساعد Facebook على أي خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية لأنها تريد الاحتفاظ ببعض ميزات واتس آب الخاصة بها في المنزل، ومع ذلك، فإن عمليات تفكيك ملفات APK ليست تأكيدًا رسميًا لأن جميع الميزات التي تم رصدها في الإصدارات التجريبية لا تصل إلى الإصدار النهائي.