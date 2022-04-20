شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن أن يجعل Android TV 13 أجهزة التلفزيون الذكية أكثر كفاءة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إضافة بعض التغييرات الملحوظة إلى نظام التشغيل Android TV 13 حيث تستعد جوجل للإعلان عن نظام التشغيل القادم لأجهزة التلفزيون الذكية، ووفقًا لتقرير مطوري XDA ، سيتضمن Android 13 "وضع الاستعداد منخفض الطاقة" الجديد المصمم لأجهزة Android TV.

ويشير التقرير إلى أن هذه الميزة ستعمل على تعطيل عمليات قفل التنبيه وعندما تكون نشطة ، فإنها ستحظر أيضًا وصول التطبيقات إلى الشبكة، وستكون هذه إضافة مفيدة لأن التطبيقات لا تحتاج إلى إنشاء أقفال تنبيه غير ضرورية أو الوصول إلى الإنترنت عندما يكون التلفزيون الذكي في وضع الاستعداد أو مغلق تمامًا.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمل هذه الميزة الجديدة على تقليل استخدام النطاق الترددي وتقليل استهلاك الطاقة في التلفزيون الذكي، وستتأكد جوجل من أن التطبيقات لا تتعطل تمامًا في هذا الوضع حيث ستتم إزالة القيود مؤقتًا أثناء تجويف النوافذ، وبصرف النظر عن وضع الاستعداد منخفض الطاقة ، سيقوم Android 13 أيضًا بترقية وضع صورة داخل صورة (PiP).

وتم تضمين دعم وضع PiP بالفعل في Android TV حيث يمكن للمستخدمين تجربة الوضع مع نسبة عرض إلى ارتفاع افتراضية 1.777778: 1 ، وهو مناسب لعرض محتوى بنسبة 16: 9، ومع ذلك ، يمكن للمطورين إنشاء نوافذ PiP بنسبة عرض إلى ارتفاع أقل من 1: 2.39 أو أكبر من 2.39: 1 حسب تفضيلاتهم.

ويشير التقرير إلى أن جوجل ستعمل على تحسين هذه الميزة في Android TV 13، وستسمح الميزة الجديدة للمطورين بإنشاء نوافذ PiP أصغر أو أكبر من نسبة العرض إلى الارتفاع المذكورة.

وعلاوة على ذلك ، هناك طريقة نشاط جديدة في Android 13 تلمح لجعل "كلا النافذتين واضحين للمستخدم" حيث ستكون قادرة على إرساء صندوق PiP بجانب النشاط الرئيسي.

وتقليديًا ، تطرح جوجل إصدارًا جديدًا من Android TV بعد شهرين من إطلاق الإصدار ألفا من أحدث نظام أندرويد الذي يعتمد عليه نظام تشغيل التلفزيون. في عام 2021 ، أصدرت جوجل Android TV 12 بعد حوالي شهر من كشف الشركة النقاب عن هواتف Pixel الجديدة التي تعمل بنظام Android 12.

ومن المتوقع الإعلان عن Android TV 13 في نوفمبر إذا التزمت شركة التكنولوجيا العملاقة بالجدول الزمني للعام الماضي، وعلاوة على ذلك ، تستغرق معظم الشركات المصنعة وقتًا لطرح بنية جديدة من Android TV بعد أن أصدرت جوجل أحدث نظام أساسي للتلفزيون ، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى الانتظار قليلاً قبل أن يتمكنوا من تجربة هذه الميزات الجديدة.