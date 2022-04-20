شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أيفون 14 .." السعر - الموصفات -موعد الإطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاع أن شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا ستطلق سلسلة iPhone 14 في وقت لاحق من هذا العام، حيث تم الترويج للسلسلة لتشمل 4 طرز وهي iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max.

وستشمل سلسلة iPhone القادمة العديد من التحسينات مثل التصميم الأحدث لطراز Pro وكاميرا فائقة الجودة والمزيد، وعلاوة على ذلك ، يُفترض أن يكون السعر الأولي لسلسلة iPhone 14 مشابهًا لسعر iPhone 13.





كم سعر iPhone 14؟من المتوقع أن يتوفر iPhone 14 القادم بسعر يبدأ من 1000 دولار.





ما هي تكلفة iPhone 14 pro؟من المتوقع أن تبلغ تكلفة Apple iPhone 14 Pro حوالي 1500 دولار.





ما هو متوقع من iPhone 14؟يشاع أن طراز Apple iPhone 14 Pro مدعوم من مجموعة شرائح A16 Bionic التالية مع ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومع ذلك ، سيتم تشغيل الطرازات العادية من سلسلة iPhone 14 بواسطة A15 Bionic SoC ، الموجود حاليًا في أحدث iPhone SE 3 وسلسلة iPhone 13.





هل يدعم iPhone 14 شبكة 5G؟نعم ، ستدعم سلسلة iPhone 14 القادمة شبكة 5G لسرعة أكبر واتصال أفضل.





ما هي مواصفات كاميرا iPhone 14؟وفقًا للتسريبات والشائعات ، قد تحصل طرز Pro من iPhone 14 على كاميرا مطورة بدقة 48 ميجابكسل. بينما ستحتوي الطرز الأخرى على مستشعرات الكاميرا المعتادة بدقة 12 ميجابكسل.