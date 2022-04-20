شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الانضمام إلى Twitter Space على جهاز كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تويتر مؤخرا عن ميزة Space، وهي منتديات عامة للمحادثات الصوتية الحية فقط، ويمكن لأي شخص إنشاء مساحة من تطبيق الهاتف، ويمكن للمضيف دعوة مستخدمين آخرين للانضمام، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة الرابط، ويسهل تطبيق الهاتف المحمول العثور على مساحات حية.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، بينما لا يمكنك إنشاء أو استضافة Twitter Space من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لا يزال بإمكانك الانضمام إلى Space كمستمع.



كيفية الانضمام إلى Twitter Space على جهاز كمبيوتر كيفية الانضمام إلى Twitter Space على جهاز كمبيوتر يعتمد مستخدمو الكمبيوتر الشخصي عادةً على شخص يشارك رابطًا إلى Space، ولدى المضيف عدة طرق لإرسال الرابط إلك:

• عن طريق الدعوة: عند إعداد Space، يسمح تويتر للمضيف بدعوة المستخدمين.

• مع تغريدة: بعد بدء Space، يمكن للمضيف الضغط فوق مشاركة مع تغريدة لمشاركة رابط Space في منشور.

• باستخدام رسالة مباشرة أو رابط: بعد بدء Space، يمكن للمضيف الضغط على أيقونة المشاركة أعلى النافذة واختيار دعوة عبر رسالة مباشرة، نسخ الرابط، مشاركة عبر ... لمشاركة رابط Space مع مستخدمين فرديين .

إذا أرسل لك المضيف دعوة أو رسالة مباشرة، فابحث عنها في علامة تبويب الرسائل في موقع تويترعلى الويب.

اضغط فوق الدعوة وسوف تنضم على الفور إلى Space، وبالمثل يمكنك الضغط فوق ارتباط مشترك أو ارتباط في تغريدة للانضمام إلى Twitter Space.