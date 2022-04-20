شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مصالح أعضاء مجلس إدارة تويتر لا تتماشى مع المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، إن أعضاء مجلس إدارة تويتر لا يرون وجهاً لوجه مع المساهمين مثله، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla في تغريدة، أن "المصالح الاقتصادية لمجلس إدارة تويتر ببساطة لا تتماشى مع المساهمين"، وتأتي التغريدة في الوقت الذي تحاول فيه الشركة منع عرض ماسك للاستحواذ بـ43 مليار دولار.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كتب ماسك، مشيرًا إلى جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر: "واو، مع رحيل جاك، فإن مجلس إدارة تويتر لا يمتلك بشكل جماعي أي أسهم تقريبًا!

كانت التغريدة ردًا على مستخدم أشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة تويتر الحاليين يمتلكون بشكل جماعي عددًا قليلاً نسبيًا من أسهم الشركة.

يعد ماسك أكبر مساهم فردي في تويتر بعد أن استحوذ مؤخرًا على حصة 9.2 ٪ في الشركة، والتي تصل إلى ما يقرب من 73 مليون سهم.

أعلن تويتر لاحقًا أن ماسك سينضم إلى مجلس إدارته، قبل أن يتراجع في النهاية عن الأخبار بعد بضعة أيام فقط، وبعد فترة وجيزة، قدم ماسك عرضًا لشراء تويتر مباشرة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما قيم الشركة بحوالي 43 مليار دولار.

تبنى مجلس إدارة تويتر منذ ذلك الحين دفاعًا عن مبدأ "الحبة السامة"، والمعروف أيضًا باسم خطة حقوق المساهمين، والتي تُستخدم لتجنب عمليات الاستحواذ.

سيعمل هذا التكتيك من خلال زيادة عدد الأسهم في السوق من أجل تخفيف حصة ملكية ماسك، مما يعني أنه سيتعين عليه دفع المزيد لشراء تويتر أو قد يمنع من الشراء.

ورغم أن ماسك هو أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بـ 251 مليار دولار، إلا أن السيولة لديه أقل من كل هذه التكاليف.