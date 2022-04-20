شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء روسيان ينجزان مهامهما خارج المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ختتم رائدا الفضاء الروسيان، أوليج أرتيوميف ودينيس ماتفييف، عملية الخروج من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، وهو أول خروج إلى الفضاء لهما في بعثتهما الفضائية الحالية. وقد أنجز رائدا الفضاء كل المهام الموكلة إليهما، بما فيها إعداد اليد الآلية ERA للعمل خارج المحطة وتوصيل لوحة التحكم الخارجية فيها والتأكد من جاهزيتها.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن عملية الخروج إلى الفضاء المكشوف نُفّذت وفقا للبرنامج الفضائي الروسي، وقد أغلق رائدا الفضاء بوابة الخروج في القطاع الروسي للمحطة الساعة 00.37 يوم 10 أبريل بتوقيت موسكو، وذلك بعد أن بدأ بالعمل خارج المحطة الساعة 18.01 يوم 18 أبريل بتوقيت موسكو. واستغرق عملهما خارج المحطة 6 ساعات و37 دقيقة.

يذكر أن اليد الآلية ERA ، التي وصلت إلى المحطة في يوليو الماضي مع وحدة "ناؤوكا" الفضائية والتي ركبها رائدا الفضاء، ستسمح بتنفيذ بعض التجارب الفضائية دون الخروج إلى الفضاء المكشوف.