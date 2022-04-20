Galaxy Z Fold 4 لن يحمل مكانًا لتخزين قلم S-Pen

تبدأ تسريبات Samsung Galaxy Z Fold 4 بالصدور هذه الفترة، الهاتف المنتظر من سامسونج والجيل الرابع من عائلة سامسونج القابلة للطي، سامسونج تبذل جهدًا كبيرًا في تطوير أجهزتها القابلة للطي، مثلما أبدعت العام الماضي، وأصدرت Z Fold 3 من رأيي بشكل يصعب على أي شركة الإقتراب من منافسة سامسونج وقتها في عالم الأجهزة القابلة للطي، الآن تسريبات الجيل الرابع تتحدث حول هل سيحمل الهاتف مكانًا لقلم S-Pen الذكي ام لا، دعنا نتحدث عن التفاصيل.

Galaxy Z Fold 4 سيدعم قلم S-Pen غير مدمج

على غرار العام الماضي سيدعم هاتف سامسونج قلمها الذكي المعروف بإسم S-Pen، ذلك القلم الذي بدأ مع سلسلة Galaxy Note ولم يتوقف عن التطوير والتحديث الى اليوم، العام الماضي أصدرت سامسونج نسخة خاصة من القلم تعمل مع جيلها الثالث من هواتفها القابلة للطي، الـZ Fold 3 حمل دعم للقلم الذكي من سامسونج لكن كان يُباع منفصلًا وكان عليك ان تشتري نسخة خاصة من القلم مُخصصة للـFold حتى لا تتسبب في أي مشاكل على الشاشة.

هذا العام سيدعم الجيل الرابع من هواتف سامسونج القابلة للطي قلم S Pen بالطبع، كذلك لن يحمل الجهاز مكانًا مخصصًا لقلم S Pen مثل الجيل الحالي والأمر ليس مفاجأة، حجم القلم نفسه صعب ان تضعه بداخل الهاتف، خاصة مع وجود تعقيدات المفصلة والمواصفات الداخلية للجهاز، لكن الأخبار هذا العام تشير الى ان سامسونج قد تُرفق القلم مع الجهاز في العلبة على عكس العام الماضي يجب ان تشتري القلم منفصلًا.

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