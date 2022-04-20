شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا وآخرون يستعدون لإعادة تشغيل مصانعهم بشنغهاى.. بعد تخفيف إغلاق كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المصنعون ، بما في ذلك Tesla ، الاستعداد لإعادة فتح مصانعهم في شنغهاي، حيث سرعت المدينة جهودها للخروج من إغلاق COVID-19 الذي أجبر معظم الشركات في المركز الاقتصادي الصيني على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وقال مصدران لرويترز إن تسلا أعادت العمال إلى مصنعها استعدادا لإعادة التشغيل، وأضافوا أنه في حين أن شركة صناعة السيارات الأمريكية كانت تنوي في البداية استئناف نوبة إنتاج واحدة يوم الاثنين ، فإنها تتطلع الآن إلى القيام بذلك اليوم الثلاثاء، وقال أحد المصادر إن أحد الأسباب هو أن أحد الموردين كان يواجه مشكلات تتعلق باللوجستيات.

وفي الوقت نفسه، تهدف شنغهاي إلى وقف انتشار COVID-19 خارج مناطق الحجر الصحي بحلول يوم الأربعاء ، حسبما نقلت رويترز عن مصادر قولها يوم الأحد ، مما سيسمح بمزيد من تخفيف الإغلاق، وتعمل على تصعيد فحوصات ونقل الحالات الإيجابية والمخالطين الوثيقين لها إلى مراكز العزل لتحقيق هذا الهدف.

وأدى الإغلاق إلى توقف الأعمال التجارية في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصين ، في حين أن القيود الأوسع نطاقا تزعج سلاسل التوريد العالمية وتؤثر بشكل متزايد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال عام مهم للرئيس شي جين بينغ ، الذي من المتوقع أن يؤمن ثالث أكبر اقتصاد في العالم. فترة القيادة في الخريف.