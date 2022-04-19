شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على شكاوى مالكو Pixel 6 بعد رفض هواتفهم بعض المكالمات الواردة تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مشكلات غريبة بعد تحديثات البرامج التى أصدرتها Google لأحدث هواتفها الرئيسية بشكل متكرر بما يكفى للنظر فى سبب تعطل نظام Android 12 لبعض الهواتف، وفقا لتقرير the Verge.

وأبلغ بعض مالكى Pixel الآن أن هواتفهم تفشل فى إكمال مهمة أساسية إلى حد ما - الرنين عند وجود مكالمة واردة. وعلى عكس مشكلة اهتزازات الإشعارات التي تتغير فجأة دون تفسير، فهذا ليس شيئًا تمكنا من تأكيده.

ومع ذلك ، فإن المنشورات على Reddit (عبر Android Central و Phone Arena ) ومنتديات دعم Google تصف المشكلات التي يبدو فيها أن بعض المكالمات الواردة يتم رفضها بصمت مما يؤدي إلى إرسال المتصل مباشرة إلى البريد الصوتى.

ويشير سجل المكالمات الخاص بهم إلى أنه تم "رفض" مكالمة واردة ، بينما في الواقع لا يرن الهاتف، ويزعمون جميعًا أنه ليس لديهم أي إعداد "عدم الإزعاج" أو أي ميزة أخرى ممكّنة قد تحظر المكالمات.

وقال أحد المعلقين على PhoneArena إن لديهم مشكلة مماثلة اتضح أنها ناجمة عن تصفية البريد العشوائي من Verizon ، لكن تقارير المشكلات متسقة عبر شركات النقل.

ولا يبدو أن هناك طريقة مؤكدة لإصلاح المشكلة بخلاف اقتراحات Hail Mary لإعادة ضبط الجهاز لأولئك الذين يتعاملون مع المشكلة.

وتأتى تقارير المشكلات بشكل أساسى من مالكى أجهزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، لكن عددًا قليلاً من مالكي هواتف Pixel الأقدم يعودون إلى 2XL قالوا إنهم رأوا نفس الشىء.