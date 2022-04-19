شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تكشف عن تفاصيل مهمة روادها فى الفضاء المفتوح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن بعض تفاصيل الأعمال التي سينجزها روادها أثناء خروجهم في مهمة إلى الفضاء المفتوح. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "رائدا الفضاء الروسيان أوليج أرتيوموف ودينيس ماتفييف سيخرجان من المحطة الفضائية في مهمة إلى الفضاء المفتوح، الهدف الرئيسي لأعمالهما أثناء المهمة هو إعداد ذراع ERA الأوروبية الإلكترونية لتعمل مع القسم الروسي من المحطة" حسبما نقلت "روسيا اليوم"

وأضاف البيان "سيخرج الرائدان من المحطة إلى الفضاء عبر وحدة بويسك الروسية، بالنسبة لأرتيوموف ستكون هذه المهمة هي الرابعة له في الفضاء المفتوح، أما ماتفييف فهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها في مثل هذه المهمات.. من المتوقع أن تستمر المهمة 6 ساعات و38 دقيقة، جميع الأعمال ستنجز على السطح الخارجي لوحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة، سيقوم الرائدان بتثبيت وتوصيل ذراع ERA الإلكترونية هناك واختبار جهاز التحكم الخارجي التابع لهذه الذراع".

وأشار البيان إلى أن الرائدين سيأخذان 4 فترات للراحة أثناء المهمة، وأن عملية خروجهما إلى الفضاء المفتوح ومهمتهما ستبث على القناة الرسمية التابعة لـ "روس كوسموس" على "يوتيوب".