شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ينضم دورسى إلى ماسك فى انتقاد مجلس إدارة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم جاك دورسى المؤسس المشارك لتويتر والرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس الإدارة المنتهية ولايته، إلى الملياردير التقني إيلون ماسك فى انتقاد تويتر، عبر تغريدات غير مباشرة، تم توجيه بعضها نحو مجلس إدارة الشركة، وكيف تعمل على مر السنين، وتحدث بعضها عن اللامركزية المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.

رغم ذلك فإن مبشر بتكوين لا يتفق تمامًا مع إيلون ماسك حول كيفية تشغيل تويتر، إلا أن هناك بعض التشابه في رؤيتهم، حيث كان ماسك صريحًا جدًا بشأن عيوب تويتر كمنصة، خاصة وأنه كاد أن ينضم إلى مجلس إدارة الشركة ، لكنه قرر رفضه في غضون أيام حسبما نقل موقع TheNextWeb.

كان تبريره أن الشركة يجب أن تكون خاصة من أجل "متابعة التغييرات التي يجب إجراؤها". لذا لم يكن مقعد مجلس الإدارة كافيًا بالنسبة له لإحداث تأثير على خارطة طريق تويتر.

كذلك رد ماسك على تغريدة أدرجت أعضاء مجلس إدارة تويتر ونسبة ملكيتهم في الشركة، وقال إنه بمجرد مغادرة دورسي، يمتلك مجلس الإدارة قدرًا مهملاً من الأسهم، لذلك قد لا تفيد رؤاهم الاقتصادية الشبكة الاجتماعية أو المساهمين.

تعرض دورسي لانتقادات أقل مباشرة لمجلس إدارة الشركة. لقد رد بشكل إيجابي على تغريدة تحتوي على اقتباس عن مجالس سيئة تقتل الشركات، في نفس الموضوع، أشار بتغريدة أخرى إلى أن مجلس إدارة تويتر كان باستمرار خللاً وظيفيًا للشركة لسنوات.

والجدير بالذكر أن المؤسس المشارك لتويتر طُرد من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2008، وعاد في عام 2015 وتمتع بفترة أطول، عندما استقال من منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، توقعت التقارير أن عضو مجلس الإدارة السابق إليوت مانجمنت كان له دور كبير في هذه الخطوة.

ربما سنرى دورسي ينفتح أكثر على لوحة تويتر بمجرد تقاعده رسميًا منها.

فتح خوارزمية تويتر

في الأسبوع الماضي في حديثه في TED 2022 ، قال ماسك إنه يريد جعل تويتر مفتوح المصدر، ووضع الكود على Github ، لذلك هناك المزيد من الشفافية حول الإجراء الذي تتخذه الشركة ضدهم.

وفقا لتقرير موقع TheNextWeb فإن هذا لا يحل حقًا أي مشاكل تتعلق بالاعتدال أو الكلام الذي يحض على الكراهية ، حيث يتبع Twitter قواعد مختلفة في مختلف البلدان والمواقف، نظرًا لأن البشر الذين يتخذون قرارات قائمة على الاعتدال لديهم فهم سياقي ، فمن الصعب على خوارزمية تقييم هذه السيناريوهات المعقدة.

وافق دورسي على بعض انتقادات ماسك لتويتر (ووسائل التواصل الاجتماعي) ، لكن كان لديه وجهة نظر مختلفة قليلاً عن مجرد استضافة الكود على جيثب.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اعترف بأنه لعب دورًا في مركزية الإنترنت.

على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان الشريك المؤسس لـ Square (الآن Block) مؤيدًا كبيرًا لتطبيق اللامركزية على وسائل التواصل الاجتماعي وإعطاء المستخدمين خيارات من حيث خوارزميات اكتشاف المحتوى.

عندما كان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أعلن عن مشروع جديد يسمى Bluesky في عام 2019.

يهدف المشروع الذي أصبح الآن كيانًا مستقلًا تموله الشبكة الاجتماعية، إلى بناء بروتوكول لامركزي ومفتوح لوسائل التواصل الاجتماعي يمكنه حل مشكلات مثل التطبيق المركزي لسياسة إزالة المحتوى للترويج للمحتوى الذي يثير الجدل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع رد على تغريدة أشارت إلى منشور يشجع Twitter على فتح خوارزميته ، مشيرًا إلى أنه كان يريد القيام بذلك. وقال أيضًا إنها خدمة الوسائط الاجتماعية الكبيرة الوحيدة التي سمحت للأشخاص بإيقاف الخوارزمية ، مشيرًا إلى الميزة التي تتيح لك التبديل إلى جدول زمني عكسي.

رأي دورسي في إزالة الأشخاص من منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، واعترف بأن الحظر الدائم يعتبر إخفاقًا لشركة تواصل اجتماعي ، حتى لو كانت القرارات الصائبة في ذلك الوقت، وأشار دورسي إلى أن البروتوكولات اللامركزية يمكن أن تجلب حلولاً ودية لإلغاء النظام الأساسي.

في تغريدة أخرى أيد وجهة نظر المؤسس المشارك لشركة Ethereum فيتاليك بوتيرين بأن الأفراد الأثرياء لا ينبغي أن يمتلكوا وسائل التواصل الاجتماعي أو شركات الإعلام.

ودورسي الذي لا يزال عضوًا في مجلس إدارة تويتر، موجه بالفعل في انتقاد الاتجاه الحالي للشركة، قد لا يتفق مع رؤية إيلون المطلقة لتويتر، لكن تغريداته أشارت إلى أنه لا يفكر في الاتجاه المعاكس.