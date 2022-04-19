شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. مايكروسوفت تطور نظامًا لمساعدة اللاعبين المصابين بعمى الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزات مثل تصميم المستوى المرمز بالألوان والكائنات التفاعلية وعناصر HUD كلها ميزات شائعة في الألعاب لمساعدة اللاعبين الذين يعانون من عمى الألوان، ومع ذلك ، يمكن أن يمثل عمى الألوان تحديًا كبيرًا للاعبين ، اعتمادًا على شدته، ومع ذلك ، ربما وجدت مايكروسوفت حلاً لمساعدة هواة الألعاب الذين يعانون من عمى الألوان من خلال جعل هذه الميزات أكثر وضوحًا.

وفي وقت سابق ، كان يعتمد فقط على مطوري اللعبة لتضمين وتنفيذ ميزات عمى الألوان المحددة هذه. هذا يعني أن بعض الألعاب التي تم إصدارها حتى الآن تقدم دعمًا محدودًا أو لا تقدم دعمًا لهذه الميزات على الإطلاق، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن GameRant ، فإن أحدث نظام حاصل على براءة اختراع من قبل مايكروسوفت سيستخدم برنامجًا مخصصًا لتشرب ميزات إمكانية الوصول هذه، ومن المتوقع أيضًا أن يعمل النظام الجديد بشكل شامل في جميع أو معظم الألعاب المتوفرة في السوق.

ويشير التقرير إلى أن براءة الاختراع تصف تقنية متخصصة لتصحيح الألوان من المفترض أن تعوض عمى الألوان، وستطبق هذه التقنية طبقة تحويل اللون خلال مرحلة ما بعد المعالجة لإنشاء صورة معدلة ملائمة، ووفقًا للنظرية ، ستسمح هذه التقنية الجديدة لـ Xbox بتقديم إصلاحات لجميع أنواع عمى الألوان تقريبًا في جميع الألعاب، وسيجعل نظام تصحيح الألوان الألعاب قابلة للتشغيل لجميع لاعبي عمى الألوان تقريبًا حتى لو لم يتضمن مطورو اللعبة هذه الميزات.

ونظرًا لأن Xbox يحصل على المزيد من خيارات إمكانية الوصول بانتظام ، فليس من المستغرب جدًا أن تعمل مايكروسوفت على مرشح تصحيح الألوان الشامل هذا، وقدمت الشركة براءة اختراع تصحيح الألوان الجديدة إلى جانب براءة اختراع تقسيم الشاشة متعددة اللاعبين لـ Xbox منذ فترة، ومع ذلك ، أصبحت البراءة مؤخرًا متاحة للجمهور على نطاق واسع.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن مايكروسوفت تعمل على تحسين مجموعة شرائح Xbox Series X ، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إصدارات وحدة تحكم أصغر حجمًا وأقل حجمًا في المستقبل.