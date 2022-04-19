شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تصنع لعبة محمولة ومسلسلا تليفزيونيا "Exploding Kittens والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خدمة البث المباشر نتفليكس إصدارًا "حصريًا" من لعبة Exploding Kittens للهواتف المحمولة بالإضافة إلى مسلسل تلفزيونى متحرك، وفقا لتقرير engadged.

وسيكون العرض الموجه للبالغين من إنتاج تنفيذي من قبل مصممي ألعاب الورق Elan Lee و Matthew "The Oatmeal" Inman بالإضافة إلى قدامى المحاربين مثل Mike Judge ، وسوف يقوم ببطولته شخصيات معروفة بما في ذلك Lucy Liu ( Kill Bill ) وTom Ellis ( Lucifer ) ).

وتدور أحداث المسلسل حول حرب مقدسة ترى الله والشيطان يزوران الأرض على شكل قطط منزلية سمين، ولن يتم بثها على Netflix حتى عام 2023 ولكن اللعبة التي تمت ترقيتها ستصدر فى مايو ببطاقتين جديدتين ووعود باللعب في المستقبل بناءً على العرض.

وتحرص Netflix على ملاحظة أن هذه ستكون المرة الأولى التى تطلق فيها لعبة ومسلسلًا من نفس الامتياز، على الرغم من أن اللعبة لم تُبنى بالتأكيد من الصفر إلا أن الشركة لم تلمح بمهارة إلى أنها قد تكرر استراتيجية التطوير المتزامنة هذه في المستقبل - لا تتفاجأ إذا وصلت المزيد من الألعاب والعروض جنبًا إلى جنب.