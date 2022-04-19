شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح وضع علامات على المنتجات للجميع فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من اليوم، يمكن لجميع مستخدمي Instagram في الولايات المتحدة الذين لديهم حسابات عامة وضع علامة "تاج" على المنتجات فى منشورات الخلاصة الخاصة بهم، وكان الخيار حتى الآن مقصورًا على العلامات التجارية وبعض المبدعين، وفقا لتقرير engadged.

ويمكن للبائعين الناشئين على سبيل المثال، مساعدة جمهورهم على شراء الأشياء التي يتباهون بها في مشاركاتهم، لذلك أولئك الذين عادوا للتو من Coachella ونشروا صورهم عن مآثر عطلة نهاية الأسبوع قد يكونون قادرين على السماح لمتابعيهم بالتسوق من مقر المهرجان نفسه .

وقال Instagram سابقًا أن الفكرة من وراء هذه الميزة هي مساعدة الأشخاص على "دعم أعمالهم الصغيرة المفضلة، وفى الوقت الحالى لن تحصل على تخفيض في المبيعات إذا قمت بوضع علامة على المنتجات ، على الرغم من أن Instagram اختبرت المتاجر التابعة وتريد Meta بذل المزيد لمساعدة المبدعين الصغار على كسب لقمة العيش من خلال تطبيقاتها.

وإذا كنت حريصًا على منح العلامات التجارية التي تحبها بعض العروض الترويجية المجانية، فإن وضع علامات على المنتجات لا يبدو معقدًا بشكل مفرط. إنه يعمل بطريقة مشابهة لوضع علامات على المستخدمين الآخرين. أولاً، ستحتاج إلى وضع علامة على علامة تجارية مؤهلة "براند" ثم يمكنك البحث عن المنتجات باستخدام الواصفات، وقد تتمكن من تحديد النمط واللون قبل إضافة العلامة.

كما سيتمكن أى شخص يضغط على علامة المنتج من شراء هذا العنصر مباشرة في Instagram أو عن طريق الانتقال إلى صفحة تفاصيل منتج العلامة التجارية.