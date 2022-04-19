بعد الهبوط لأدنى مستوى في شهر.. بيتكوين تصحح مسارها وتنعش “الكريبتو”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت أسعار العملات الرقمية، ارتفاعاً بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء، مع استمرار ترقب تحركات المركزي الأمريكي.

ويأتي الارتفاع بعد تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين خلال تعاملات مساء الإثنين، إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من شهر، على خلفية تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع غياب أي حافز واضح للشراء.

وتراجعت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، مساء أمس بنسبة 4.2% إلى 38580 دولارا للوحدة الواحدة، في حين تراجع سعر العملة إيثر بنسبة 5.3% إلى 2885 دولارا، رغم استعادة كلتا العملتين جزءا من خسائرهما في تعاملات الصباح بنيويورك، ةفقا لبيانات بلومبرج.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022 ارتفاعا إلى 1.88 تريليون دولار مقابل 1.80 تريليون دولار صباح تعاملات الأمس، بحجم تداولات آخر 24 ساعة سجل نحو 89.34 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

وارتفع سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم الثلاثاء19 أبريل/نيسان 2022 بنسبة 4.60% ليصل إلى 40.777 ألف دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

وتكافح البيتكوين وغيرها من الأصول عالية المخاطر خلال الشهور الأخيرة، حيث جرى تداولها خلال العام الجاري في حدود 35 و45 ألف دولار للوحدة الواحدة، مع بدء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل معدل التضخم المرتفع مما يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة على حساب الأصول الأعلى مخاطرة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.52% مسجلًا 3047.7 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 4.36% إلى 416.61 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 4.57% إلى 0.7697 دولار.

وارتقع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.80% لتسجل 0.9302 دولار.

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 4.98% ليصل إلى 18.2 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنسبة 3.39% إلى مستويات 0.140194 دولار.