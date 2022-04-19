شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم روسيا وأوكرانيا وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار الحرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات للجمهور المتعطش للأخبار في جميع أنحاء العالم الذين يحاولون فهم الغزو الروسي لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، يتم استخدامه من قبل حكومتي روسيا وأوكرانيا لوضع أجندة للتقارير الإعلامية على نطاق أوسع بحسب تقرير لموقع TheNextWeb.

وتم العثور على الحسابات الرسمية للحكومة الروسية لتضخيم المعلومات المؤيدة لروسيا على تويتر، في غضون ذلك، انتقلت الحكومة الأوكرانية إلى المنصة لمناشدة أتباعها البالغ عددهم مليوني شخص للحصول على الدعم.

لم تعد حرب المعلومات ذراعًا إضافيًا للاستراتيجية، ولكنها عنصر مواز للحملات العسكرية. جعل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي من السهل أكثر من أي وقت مضى رؤية كيف تستخدم الدول الاتصال الجماهيري كسلاح.

وسائل التواصل الاجتماعي

بدأ الاتصال الجماهيري كاتصال سياسي يهدف إلى إنشاء الإمبراطوريات والسيطرة عليها.

سواء كان داريوس الكبير يفرض صورته على المباني والعملات للمساعدة في السيطرة على الإمبراطورية الفارسية ؛ استخدام هنري الثامن الملهم للرسم، أو الاستخدام الموثق جيدًا للراديو والأفلام في الحرب العالمية الثانية - لطالما استخدمت تقنيات وسائل الإعلام لنشر الأفكار السياسية.

أضافت وسائل التواصل الاجتماعي عنصرًا آخر إلى هذا المزيج، وجلبت فورية للتواصل السياسي الاستراتيجي.

في النزاعات غير المتكافئة (مثل تلك التي نراها الآن في أوكرانيا)، يمكن أن يكون حساب وسائل التواصل الاجتماعي الناجح سلاحًا مفيدًا ضد خصم يمتلك العديد من الأسلحة والدبابات.

قد لا تكون وسائل التواصل الاجتماعي وحدها قادرة على إحداث تغيير واسع النطاق ، لكنها بلا شك يمكن أن تلعب دورًا.

حرب المعلومات

التوتر بين روسيا وأوكرانيا له تاريخ طويل، وكان مشحونًا بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت طويل من الغزو الأخير.

نشرت الحسابات الموالية لروسيا معلومات حول دور روسيا في منطقة دونيتسك منذ ما قبل عام 2014 ، مما أدى إلى تأجيج الارتباك وزعزعة الاستقرار، وساعد في استيلاء روسيا على السلطة، كان هذا في الواقع عنصرًا حاسمًا في نهج "الحرب المختلطة" لروسيا.

تمت دراسة الإجراءات الاستراتيجية لروسيا، والردود المضادة من قبل أوكرانيا، على نطاق واسع من قبل الباحثين. ليس من المستغرب أن البحث وجد بأغلبية ساحقة أن كل جانب يقوم بتأطير الصراع بطرق مختلفة ومتشعبة للغاية.

توصلت الأبحاث أيضًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحافظ على العداء بين الأوكرانيين والروس على الإنترنت بل وتفاقمه.

في وقت مبكر من عام 2014 ، وصف القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا ، الجنرال فيليب بريدلوف ، استراتيجية الاتصال الروسية في أوكرانيا بأنها "الحرب الخاطفة الأكثر إثارة التي رأيناها في تاريخ حرب المعلومات".

تصاعدت هذه الجهود منذ توسع روسيا الأخير في غزوها للأراضي الأوكرانية. ومع وجود الكثير من الضوضاء ، أصبح من الصعب بشكل متزايد على المستخدمين فهم طوفان المعلومات المتناقضة والعاطفية و (غالبًا) التي يصعب التحقق منها.

حساب تويتر التابع للحكومة الأوكرانية عبارة عن دراسة تتناقض مع كل من المحتوى والنبرة، في الأوقات الأكثر هدوءًا ، يقول الملف الشخصي: "نعم هذا هو الحساب الرسمي على تويتر لأوكرانيا، صور جميلة على وسم: BeautifulUkraine موسيقانا: UkieBeats " وقبل التقارير الأخيرة عن الوفيات الجماعية الكثير من الفكاهة.

لكن الحساب ينشر الآن مجموعة من المحتويات والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحرب كجزء من حملة الاتصال الاستراتيجية الخاصة به.

وقد تضمن ذلك تحديثات الأخبار الجادة ، والإشارات الوطنية إلى الأحداث التاريخية والأشخاص ، والمواد المعادية لروسيا

لماذا نستخدم الفكاهة؟

الفكاهة لها تاريخ طويل في استخدامها كعنصر من عناصر الاتصال والدبلوماسية العامة - حتى أثناء الحروب.

على سبيل المثال ، تم استخدام الفكاهة بشكل فعال من قبل حركة المقاومة الصربية أوتبور في حملتها للإطاحة بالديكتاتور سلوبودان ميلوسيفيتش في مطلع هذا القرن.

الدعابة فعالة بشكل خاص على المنصات الاجتماعية

وفي حالة دفاع أوكرانيا، فإنه يظهر التحدي. بعد كل شيء ، كان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي (كوميدي سابق) مشهورًا في دائرة الضوء السياسي بفضل إنتاج تلفزيوني ساخر. لقد لعب فيه دور المعلم الذي ينتشر صراخه المصور سرًا حول الفساد ، مما أدى بالشخصية إلى أن تصبح رئيسًا.

أصبح حساب Zelenskyy على تويتر الآن الطريقة الأكثر فورية وموثوقية بالنسبة للعديد من الأوكرانيين للحصول على معلومات مهمة حول الغزو والمفاوضات بين زيلنسكى والقادة الآخرين.

تساعد آلاف "المشاركات" التي تتلقاها المنشورات الحملة الإعلامية في أوكرانيا.

يؤكد خطاب زيلينسكي الأخير في حفل توزيع جوائز جرامي أنه يتفهم ضرورة أن يظل مرئيًا للعالم في هذه المرحلة الحرجة. لقد أنتج خطابه الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي (بالإضافة إلى صيحات "الدعاية" من قبل مؤيدي روسيا).

في غضون ذلك ظل حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تويتر خاملًا منذ 16 مارس.