مصر تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بعض النصائح للمزارعين لمواجهة موجة الحرارة الحالية، والتي تتأثر بها البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .

وأشار "فهيم" خلال تصريحات له، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت درجة الحرارة على القاهرة 41 °م والمنيا وبني سويف والفيوم، وأسيوط 42°م وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 42°م .

كما أن أشعة الشمس تكون قوية وقصيرة الموجة (الأخطر) وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، كما حذر من التعرض لضربات الشمس، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.