طقس الثلاثاء: مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وأمطار بالساحل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على معظم الأنحاء، حيث أشارت إلى أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 26 17

بلطيم 21 15

مطروح 21 14

السلوم 21 15

سيوة 23 14

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 27 16

المنصورة 28 17

الاسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 16

نخل 26 16

نويبع 30 20

طابا 27 20

كاترين 25 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 16

سوهاج 32 23

قنا 33 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 20

ادفو 34 21

أبوسمبل 36 20

الوادى الجديد 34 19

شلاتين 34 17

أبو رماد 35 16

حلايب 36 17

رأس حدربة 36 16