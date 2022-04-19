شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام ميزة مؤقت الحذف التلقائى الجديدة فى تيليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى تيليجرام خيار لإرسال رسائل سريعة الزوال في وضع المحادثة السرية المشفر منذ عام 2013. وفي العام الماضي ، طرحت ميزة جديدة للمؤقت - يمكن تمكينها لمدة 24 ساعة أو 7 أيام - لحذف الرسائل تلقائيًا لجميع محادثات تيليجرام.

وقام التطبيق بتحديث هذه الوظيفة للسماح بمؤقت الحذف التلقائي المخصص لجميع المحادثات. بالإضافة إلى ذلك على عكس الإصدار السابق، لا يتطلب منك حذف سجل الدردشات على تطبيق أندرويد.

قبل استخدام هذه الميزة تأكد من تحديث تطبيق تيليجرام الخاص بك.

إليك كيفية استخدامه:

افتح تطبيق Telegram على هاتفك.

انتقل إلى الدردشة التي تريد تنشيط خيار الحذف التلقائي لها.

اضغط على لافتة الاتصال.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث. يتوفر هذا في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة على نظام أندرويد ، وتحت خيار المزيد في نظام التشغيل iOS.

اضغط على خيار Enable Auto-Delete (iOS) / Auto-Delete (Android) ، وحدد مؤقتًا محددًا مسبقًا.

يمكنك أيضًا تحديد إطار زمني مخصص، والذي يتراوح من يوم واحد إلى عام واحد.

بمجرد تمكين هذا الخيار، سيتم حذف جميع رسائلك المستقبلية الموجودة ضمن المحادثة تلقائيًا بعد الوقت المحدد.

وبالنسبة للمجموعات يمكن للمسؤولين فقط تمكين هذا الخيار.