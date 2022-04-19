عيب “مقلق” في التصنيع.. هيونداي تسحب عشرات السيارات من طراز “NEXO”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

أعلنت شركة هيونداي اليابانية لتصنيع السيارات عن رصد لعيب في تصنيع سيارات Nexo العاملة بالهيدروجين، الأمر الذي أدى لقيام الشركة بسحب عشرات السيارات من الاسواق.

ووفقاً لموقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، النسخ المعيبة، رصدت في موديل عام 2019 من الطراز Nexo، وخطورت العيب تكمن في احتمالية تسببه في الاشتعال.

وتم سحب النسخ المغيبة من عدد مختلف من الأسواق حول العالم، وحددت هيونداي أن النسخ التي رصد بها العيب تحمل تاريخ تصنيع ما بين 10 أغسطس 2018 وحتى 17 أغسطس 2018.

وكان أول رصد لهذه الظاهرة بطراز هيونداي Nexo، حين اشتعلت نسخة من الطراز في شوارع كوريا الجنوبية بسبب تسريب للهيدروجين بها منتصف مارس الماضي، ومن ثم أبلغت هيونداي أفرعها بأسواق العالم التي طرحت من خلالها نسخ للبيع من طراز Nexo للكشف عن النسخ التي تعاني من العيب نفسه ليتم سحبها من الأسواق.

“ردة” هيدروجينية

وفي نهاية عام 2021 الماضي، كانت قد كشفت مصادر كورية جنوبية عن نية “هيونداي” إيقاف مشروعها الخاص لتطوير السيارات الهيدروجينية في الوقت الحالي.

وبحسب موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، أفاد موقع The Chosun Ilbo، بأن الماركة الكورية الجنوبية تراجعت عن خطتها لطرح طراز من الجيل الثالث العامل بخلايا الهيدروجين.

وفي حال تأكدت هذه الأنباء ستكون مفاجأة من جانب هيونداي لعملائها، بعد أن سبق وأعربت عن خطط طموحة لطرح مجموعة سيارات هيدورجينية تعمل على تطبيقها من الآن وحتى عام 2040.

وأرجعت المصادر أسباب إقبال هيونداي على اتخاذ هذا القرار، لمواجهة الماركة لعقبات تصنيعية، وعدم جدوى تسويقية لمثل هذا النوع من السيارات خلال الوقت الحالي.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من ظهور أخبار شبه مؤكدة تفيد باتخاذ هيونداي لقرار آخر جريء، بغلقها لقسمها الخاص لتطوير محركات الاحتراق الداخلي.