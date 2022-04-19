شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين أطلقت صاروخين متتاليين قبيل هبوط رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين صاروخين من موانئ فضائية مختلفة في ست ساعات فقط مساء أول أمس خلال يوم حافل تضمن أيضًا هبوطًا ناجحًا لأطول مهمة رائد فضاء حتى الآن، وفقا لتقرير spaces التقنى.

وأطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمتين ابتداء من يوم الجمعة (15 أبريل)، عندما انطلق صاروخ لونج مارش 3 بي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية يحمل أقمار الاتصالات Zhongxing 6D.

وتم الإقلاع في الساعة 8 مساءً بتوقيت بكين (8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 1200 بتوقيت جرينتش) من موقع الإطلاق، الذي يقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقال مسئولون من مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية ( CASC ) في بيان إن "القمر الصناعي Zhongxing 6D هو قمر صناعي خاص لنقل البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي طورتها الأكاديمية الخامسة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وسيحل القمر الصناعي محل القمر الصناعي الصيني الأقدم تشاينا ستار 6A وسيوفر خدمات بث فيديو وإذاعي وتلفزيوني عالي الدقة عبر بحر الصين الجنوبي وجنوب شرق آسيا ودول جزر المحيط الهادئ، حسبما قال مسؤولون في CASC.