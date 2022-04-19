شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية نقل قوائم تشغيل سبوتيفاى إلى آبل ميوزيك أو خدمة البث الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد سبوتيفاي وآبل ميوزيك من أشهر خدمات بث الموسيقى في العالم، وفقًا لتقرير حديث كان للأول حصة في السوق تبلغ 31 في المائة، بينما حصل الأخير على 13% على مستوى العالم.

كل من تطبيقات دفق الموسيقى لها ميزات مثيرة للاهتمام، ومع ذلك فإن خطط Apple Music ميسورة التكلفة في الهند، مما قد يغري مستخدمي سبوتيفاي للتبديل إلى خدمة آبل.

يمكن للمستخدمين الذين يقومون بالتبديل نقل قوائم تشغيل سبوتيفاي الخاصة بهم إلى آبل نيوزيك بسهولة إلى حد ما.

وهناك عدد من الخيارات المتاحة لنقل البيانات بين خدمات البث.

إليك عملية نقل قوائم تشغيل Spotify إلى Apple Music:

افتح واجهة Soundiiz وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات البث.

سيحتاج المستخدمون إلى فتح موقع Soundiiz على أحد أجهزتهم، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو كمبيوتر محمولاً أو كمبيوتر مكتبيًا أو جهازًا لوحيًا.

• ثم عليهم إنشاء حساب مع Soundiiz.

• بمجرد الانتهاء من ذلك سيحتاج المستخدمون إلى النقر فوق Spotify وإدخال بيانات اعتمادهم وتسجيل الدخول إلى النظام. كذلك ستحتاج إلى تكرار نفس العملية مع Apple Music أو أي خدمة بث أخرى من اختيارك لتسجيل الدخول.

نقل قوائم التشغيل من تطبيق إلى آخر

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الإنتقال إلى المستوى التالي:

• على موقع Soundiiz الإلكتروني هناك خيار "نقل" ، والضغط عليه سينقل المستخدمين إلى نافذة جديدة.

• يمكن للمستخدمين ببساطة اختيار Spotify أو تطبيق آخر كـ "منصة المصدر".

• سيعرض موقع الويب جميع قوائم التشغيل المتاحة على حساب مستخدم Spotify. ثم يحتاج المستخدم إلى تحديد قائمة التشغيل.

• في النافذة التالية هناك خيارات متعددة مثل تغيير العنوان وإضافة وصف وحذف المسارات وتعيين الخصوصية على أنها عامة لقائمة التشغيل.

في الخطوة التالية سيكون لدى المستخدمين خيارات لتحديد جميع المسارات أو المسارات الفردية لقائمة التشغيل الخاصة بهم لنقلها.

• ثم سينقل الموقع المستخدمين إلى النافذة التالية، حيث يمكنهم اختيار Apple Music أو أي منصة أخرى على أنها "مصدر الوجهة".

• ثم ينقل التطبيق قائمة التشغيل إلى الوجهة ويمكن للمستخدمين الانتقال والعثور على قائمة التشغيل عند اختيار التطبيق الخاص بهم.

انقل قوائم التشغيل من سبوتيفاي إلى أمازون ميوزيك و يوتيوب و JioSaavn والمزيد.

يتعين على المستخدمين ببساطة تسجيل الدخول إلى تطبيقاتهم المفضلة على Soundizz وهم على استعداد للذهاب لنقل قوائم التشغيل الخاصة بهم من خدمة أخرى.