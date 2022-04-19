شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح استكشاف مواقع تراثية جديدة بمساعدة وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تسهيل استكشاف مواقع التراث الثقافي من جميع أنحاء العالم على الأشخاص بفضل الشراكة مع Google Arts & Culture، وفقا لتقرير engadged.

وسيتيح القسم المخصص، الذي تم الإعلان عنه كجزء من يوم التراث العالمى للناس استكشاف مواقع التراث فعليًا من 1100 مشروع Ambassadors Fund في أكثر من 130 دولة حول العالم.

وكتب لي ساترفيلد من وزارة الخارجية الأمريكية أن "مواقع التراث الثقافي والأشياء والتقاليد هي مصدر فخر للناس في جميع أنحاء العالم، لكنها تتطلب أيضًا عناية ويقظة، ولهذا السبب يعمل مركز التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية مع الحكومات والمنظمات للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من التهديدات الطبيعية والتهديدات من صنع الإنسان من خلال صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافى (AFCP).

وبعض المواقع المعروضة تشمل Wat Chaiwatthanaram في Ayutthaya في تايلاند وضريح الإمام الشافعي في مصر ونظام الحماية من الفيضانات النبطية القديمة فى البتراء.

وأخيرًا أضاف مركز التراث الثقافي أكثر من 100 صورة جديدة للمواقع إلى جانب ذلك هناك قصة حول الحفاظ على التراث الثقافي، مكتملة بالفيديو والصور، تم إنشاؤها بواسطة مركز التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

ووعد مركز التراث الثقافى بتحديث الموقع بقصص مستقبلية على الطريق، ونظرًا لأن أكبر تهديد للمواقع التراثية هو تغير المناخ، فقد وجه أيضًا الأشخاص إلى مشروع Google Arts & Culture's Heritage on the Edge .