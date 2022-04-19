شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن صاروخ "فالكون 9" لسبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية 17 أبريل الجاري صاروخ "فالكون – 9" بقمر صناعي سيعمل لصالح إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية حسبما نقلت "روسيا اليوم". وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندربرج" الجوية في ولاية "كالفورنيا" الأمريكية الساعة 09.13 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 16.13) بتوقيت موسكو)، وذلك في إطار بعثة NROL-85 العسكرية السرية. وهبطت المرحلة الأولى للصاروخ أوتوماتيكيا بعد مرور 8 دقائق على موقع خاص مجهّز في المطار الفضائي للقاعدة الجوية. يذكر إن كل الاجراءات تتخذها إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تعتبر سرية للغاية. كما لم تكشف الإدارة مواصفات للقمر الاستطلاعي الجاسوس والغاية منه.