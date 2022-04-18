شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة مجرة حلزونية تبعد 30 مليون سنة ضوئية عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة قالت إنها لمجرة حلزونية الشكل، تقع على بعد 30 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وتقع مجرة "ميسييه 96" ضمن كوكبة الأسد، ويكون فصل الربيع الوقت الأمثل مشاهدتها.

وتعد "ميسييه 96" جزء من مجموعة مجرات تعرف باسم مجموعة "إم 96"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن "ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها، الأمر الذي قد يكون تسبب بشكلها الحالي.

جدير بالذكر، أن حجم "ميسييه 96" يتطابق مع مجرة درب التبانة، كما أنها تتمتع بكميات هائلة من رواسب الغبار .