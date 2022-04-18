شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. آبل تستعد لإطلاق أجهزة M2 تشمل ماك ميني وماك بوك برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق Apple Silicon M1 نجاحًا كبيرًا، حيث قام بتشغيل عدد كبير من أجهزة ماك وآيباد، يشير تقرير جديد من بلومبرج، إلى أن شركة آبل تستعد لإطلاق أجهزة Apple M2 التي تعمل بالطاقة، والتي تشمل طرازات MacBook Air و MacBook Pro و Mac Mini و Mac Pro الجديدة.



فيما يلي بعض المواصفات الممكنة لأجهزة حوسبة Mac القادمة: فيما يلي بعض المواصفات الممكنة لأجهزة حوسبة Mac القادمة: جهاز Apple MacBook Air 2022

من المحتمل أن يكون جهاز ماك بوك أير، القادم من أوائل الأجهزة التي تستخدم شريحة Apple M2 الجديدة. من المتوقع أن يتم تشغيل هذا المتغير بواسطة شريحة M2 الأساسية مع ثمانية أنوية لوحدة المعالجة المركزية وعشرة أنوية لوحدة معالجة الرسومات.

جهاز Apple MacBook Pro (13 بوصة) 2022

تمامًا مثل MacBook Air 2022 ، من المتوقع أن يستخدم طراز MacBook Pro الجديد (13 بوصة) شريحة M2 نفسها في الطراز الأساسي ، بينما من المتوقع أن يستخدم الطراز المتطور نفسه شريحة M2 أكثر قدرة قليلاً ، والتي من المحتمل أن تقدم المزيد من أنوية GPU والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بشريحة M2 العادية.

آبل ماك ميني 2022

من المتوقع أيضًا أن تطلق آبل جهاز Mac Mini جديدًا بشريحة M2. يشير التقرير إلى أن جهاز Mac Mini الجديد قد يأتي مع شريحة M2 أو M2 ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية عام 2022 أو أوائل عام 2023.

ومن المتوقع أن يكون تصميم Mac Mini القادم مستوحى من التيار. استوديو Mac وقد يوفر حل تبريد أفضل.

آبل ماك بوك برو

ذكرت بعض تقارير أن آبل قامت بتحديث طرازات MacBook Pro الأكثر قوة (14 بوصة و 16 بوصة) مع شرائح M2 Pro و M2 Max. ومن المحتمل أن تأتي هذه المنتجات في عام 2023 ، ومن المرجح أن تحل محل الجيل الحالي من MacBook Pro. كذلك تشير التقارير أن شريحة M2 Pro / Max توفر وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 38 نواة ، والتي من المفترض أن تجعلها أقوى جهاز MacBook.

موديلات iPad Pro الجديدة

إلى جانب كل أجهزة Mac من المتوقع أيضًا أن تطلق آبل طرازات iPad Pro جديدة وقوية ، مدعومة بشريحة Apple Silicon M2. ومن المحتمل أن يأتي iPad Pros هؤلاء في عام 2023 ومن المتوقع أيضًا أن يقدموا تقنيات مثل Face ID.