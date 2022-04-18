شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتراجع عن إطلاق صاروخ SLS Moon للإصلاحات بعد اختبارات تزويد بالوقود فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة محاولات لإكمال اختبار وقود مهم لجيلها القادم بنظام الإطلاق الفضائى، قررت ناسا إنهاء "البروفة الرطبة" للصاروخ فى تاريخ لاحق، وفقا لتقرير engadged.

وأعلنت أنها ستقوم بنقل SLS من منصة الإطلاق والعودة إلى مبنى تجميع المركبات فى مركز كينيدى للفضاء لإعطاء أحد موردى النيتروجين الغازى الوقت لإكمال تطوير مهم، وقد أخرت مشكلات الإمداد بالنيتروجين عمليتين سابقتين للعد التنازلى.

وستنتهز ناسا أيضًا الفرصة لاستبدال صمام فحص الهيليوم الخاطئ وإصلاح فنى من تسرب الهيدروجين الطفيف الموجود فى أحد خطوط الوقود "السري" التي تعمل من برج الإطلاق المحمول للصاروخ.

وقالت ناسا: "خلال ذلك الوقت، ستراجع الوكالة أيضًا الجداول الزمنية والخيارات لإظهار عمليات تحميل الوقود قبل الإطلاق.

ووعدت بالمشاركة بمزيد من المعلومات حول القرار وخططه للمضى قدما خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده مساء اليوم 18 أبريل.

ومنذ الأول من أبريل، حاولت وكالة ناسا ثلاث مرات إكمال "بروفة" لمهمة Artemis 1 Moon ، وتم تصميم الاختبار لتكرار إجراء العد التنازلى الذى ستخضع له SLS عندما تبدأ المهمة فى وقت لاحق من هذا العام.

وحاولت ناسا مؤخرًا إكمال نسخة معدلة من الاختبار 14 أبريل، لكن هذه التجربة توقفت بعد أن اكتشفت تسرب الهيدروجين المذكور أعلاه فى برج الإطلاق المتحرك للصاروخ.

وفى البداية، تركت الوكالة الباب مفتوحًا لمحاولة أخرى فى وقت مبكر من 21 أبريل ولكن بعد ذلك غيرت رأيها. وعلى الرغم من كل المشكلات التي واجهتها ناسا بصاروخها من الجيل التالى لا تزال الوكالة واثقة من أنها ستطير.

وقال تشارلي بلاكويل طومسون، مدير إطلاق Artemis يوم الجمعة: "ليس لدي شك في أننا سننهي حملة الاختبار هذه، وسنستمع إلى الأجهزة، وستقودنا البيانات إلى الخطوة التالية، وسنتخذ الخطوات المناسبة وسننطلق قريبا.