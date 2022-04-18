شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. هابل يلتقط صورة لمجرة حلزونية مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة من تلسكوب هابل الفضائي المجرة M91 ، وهي مجرة ​​حلزونية ضيقة في كوكبة كوما بيرينيسيس، إنه قريب نسبيًا منا، على بعد 55 مليون سنة ضوئية، وهو جزء من عنقودنا الفائق المحلي.

ويرمز M في اسمه إلى Messier ، على اسم عالم الفلك الفرنسي Charles Messier الذي اشتهر بفهرسته للأجسام الفلكية التي أنتجها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولا يزال علماء الفلك يستخدمون تسميات الأشياء التي قام بفهرستها، من M1 إلى M110 حتى يومنا هذا.

في حين أنها مجرة ​​جميلة بلا شك وتظهر الشريط الكلاسيكي أو المنطقة الساطعة من الغبار والغاز في مركزها حيث تتشكل النجوم ، فقد رصد هابل هذه المجرة بالذات للتعرف على الثقب الأسود الوحشي في مركزها.

ومثل جميع المجرات تقريبًا بما في ذلك مجرة ​​درب التبانة، يحتوي M91 على ثقب أسود هائل في قلبه.

وتم حساب كتلة الثقب الأسود الهائل الخاص بـ M91 باستخدام بيانات هابل في عام 2009 ووجد أنها هائلة، حيث تتراوح بين 9.6 و 38 مليون ضعف كتلة شمسنا.

قال علماء هابل: "في حين أن بيانات هابل الأرشيفية سمحت لعلماء الفلك بوزن الثقب الأسود المركزي لـ M91 ، فإن الملاحظات الأحدث كان لها أهداف علمية أخرى".

"هذه الملاحظة جزء من جهد لبناء كنز من البيانات الفلكية لاستكشاف الروابط بين النجوم الفتية وسحب الغاز البارد التي تتشكل فيها.

للقيام بذلك استخدم علماء الفلك هابل للحصول على الملاحظات المرئية والأشعة فوق البنفسجية للمجرات التي شوهدت بالفعل في الأطوال الموجية الراديوية بواسطة مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية / ما دون المليمتر الموجودة على الأرض.

وتم جمع هذه الصورة كجزء من الفيزياء بدقة زاوية عالية في المجرات القريبة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، أو مشروع PHANGS-HST.

تضمنت صور هابل السابقة التي تم جمعها لهذا المشروع المجرة الحلزونية NGC 2835 والمجرة الحلزونية NGC 4571.