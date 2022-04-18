3 علامات في كابل “آيفون” قد تشكّل خطرًا على السلامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - أفادت صحيفة “ذي صن” البريطانية بأنّ الخبير التقني جيسيبي كابانا، من جمعية السلامة الكهربائية حثّ مستخدمي “آيفون” على البقاء يقظين بشأن كابلات الشحن “المراوغة”، محذّرا من أن كابلات الشحن التي تباع بثمن بخس، قد تشكل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.

وقال كابانا: “صُممت شواحن آيفون المزيفة عمدا لتبدو متطابقة أو مشابهة للمنتج الأصلي بهدف خداع المستهلكين. وغالبا ما تتكون المنتجات المقلدة من مكونات رديئة الجودة ما يعرض المشتري للخطر”.

وأشار الى إنها تشكل تهديدا خبيثا بشكل خاص للمستهلك، وتقوض المصنعين وتجار التجزئة الشرعيين بينما تشكل في كثير من الأحيان خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية خطيرة أو حتى صعق كهربائي.

وتنقسم كابلات “آيفون” المزيفة إلى فئتين: المقلد وغير المعتمدة.

وينصح الخبير : “إذا اشتريت جهاز شحن من متجر خصومات أو سوق عبر الإنترنت ولم تكن متأكدا مما إذا كان مزيفا، فهناك عدد من الأدلة الواضحة التي يجب البحث عنها”.

1. فحص العبوة والكابل

نظرًا لأن Apple تتقاضى ما يصل إلى 29 جنيهًا إسترلينيًا مقابل كابل شحن على موقعها على الويب ، فمن المفهوم أن بعض المستهلكين يتطلعون إلى الشراء من مكان آخر.

إذا اشتريت كابل شحن من بائع خارجي، فتأكد من اعتماده من قبل “أبل” من خلال النظر بعناية في عبوة الملحق.

وتحتوي ملحقات الطرف الثالث المعتمدة على شارة MFi من “أبل” على عبوتها، والتي تشير إلى عبارة أنه “صنع لآيفون” أو “آيفون” أو “آيباد” (Made for iPod ،iPhone ،iPad).

وبالإضافة إلى ذلك، ابحث عن العلامات المفقودة أو الأخطاء الإملائية في النص الموجود على الكابل، كما قال كابانا.

وتابع: “هذه هي أسهل طريقة لاكتشاف المنتجات المقلدة، ولكن احذر، حيث أصبحت المنتجات المقلدة أكثر تعقيدا”.

2. النظر إلى القابس

الأفضل مقارنة الشاحن الخاص بك بشاحن آخر من “أبل”. وتميل الإكسسوارات المقلدة إلى أن تكون أنحف وأخف في اليد.

ونتيجة لذلك، يمكنك اختبار دبابيس القابس بحثا عن علامات تدل على وجود منتج مزيف.

وقال كابانا: “أظهرت الاختبارات التي أجريناها أن المسامير الموجودة على المقابس المزيف أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونا بموجب المعايير المتبعة. وهذا عادة بسبب أنها بلاستيكية مجوفة مغطاة بالمعدن، بدلا من المعدن الصلب المستخدم في المنتجات الأصلية. والتحقق السهل من ذلك هو النقر ببساطة على أكبر مسمار والاستماع إلى الضوضاء التي يصدرها. وتبدو المكونات الأصلية صلبة، في حين أن المنتجات المقلدة ستصدر ضوضاء بلاستيكية وتشعر بالفراغ”.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير اللمسات النهائية على غلاف القابس، إلى وجود زيف.

وأوضح كابانا أن “اللمسة النهائية للشاحن الأصلي عالية الجودة وغير لامعة وموحدة. وفي أجهزة الشحن المقلدة، تكون اللمسة النهائية عادة لامعة أو لامعة مع عيوب”.

3. الوزن والشكل والأبعاد

من الضروري إلقاء نظرة على وزن العنصر ودبابيس التوصيل.

ويكون المنتج الهاتفي أخف من منتج “آبل” الأصلي، وقد تكون المسامير بالحجم أو الشكل الخطأ.

وقال كابانا: “بما أن أجهزة الشحن المزيفة تحتوي على القليل من المكونات عالية الجودة المطلوبة للسلامة، إن وجدت، فإنها عادة ما تكون أخف بكثير من أجهزة الشحن الأصلية. ويجب أن يزن الشاحن نحو 40 جراما”.

وتابع: “قد تكون دبابيس القابس في شاحن آيفون المزيف أكبر أو أصغر من الشاحن الأصلي ويمكن وضعها في مكان مختلف. إن أسهل طريقة للتحقق هي باستخدام أداة فحص المكونات للسلامة الكهربائية أولا”.