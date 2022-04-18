شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل رحلة 6 أشهر لرواد فضاء صينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بأمان إلى الأرض بعد أن أمضوا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية تيانجونج غير المكتملة ، وفقًا لتقرير صادر عن موقع سبيس، هذه هي ثاني مهمة مأهولة للصين إلى تيانجونج والأطول.

وهبطت المركبة الفضائية شنتشو 13 في صحراء منغوليا الداخلية في الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح يوم السبت الماضى، وغادرت من وحدة تيانهي الأساسية بمحطة الفضاء قبل حوالي تسع ساعات. أقلع الطاقم من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي في أكتوبر الماضي وأمضى ما مجموعه 183 يومًا في المحطة الفضائية حسبما نقل موقع The verege.

تاريخ وانج يابينج كأول امرأة صينية تجري جولة فضاء

هذه المهمة ليست فقط الأطول في الصين، ولكن رائد الفضاء وانج يابينج صنع التاريخ كأول امرأة صينية تزور محطة تيانخه الفضائية وأصبحت أيضًا أول امرأة صينية تقوم بالسير في الفضاء، ورافق وانج زميله يي جوانج فو والقائد تشاي تشي قانج.

ونفذ الثلاثي ما مجموعه عمليتي سير في الفضاء، وأجروا اختبارات مختلفة حول المحطة ، بالإضافة إلى عقد محاضرتين مباشرتين للطلاب الذين يشاهدون من الأرض.

شنتشو 13 هي جزء من 11 مهمة خططت الصين للانتهاء من بناء محطة تيانجونج الفضائية. أطلقت الصين لأول مرة وحدة تيانخه في أبريل 2021، وأرسلت لاحقًا ثلاثة رواد فضاء لتشغيل المحطة على الإنترنت. كما أشار موقع بروفاوند سبيس، من المقرر أن يغادر طاقم شنتشو 14 إلى محطة الفضاء في وقت ما في يونيو، تخطط الصين لإنهاء المحطة بحلول نهاية العام، والتي ستتضمن إطلاق وحدتين إضافيتين.

في حين أن ستة أشهر على متن محطة فضائية تبدو وكأنها فترة طويلة، إلا أنها الإطار الزمني النموذجي للبعثات إلى محطة الفضاء الدولية ، والتي استثنيت الصين منها، رائد فضاء ناسا مارك فان دي هي، الذي عاد لتوه إلى الأرض الشهر الماضي، يحمل حاليًا الرقم القياسي لأطول إقامة متتالية في الفضاء في 355 يومًا.