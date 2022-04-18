شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق يرتدى رموز QR بدلا من الأرقام علي ظهر قمصانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدي فريق كرة القدم بجامعة سنترال فلوريدا (UCF) رموز QR فى ربيع هذا العام، بدلاً من الأرقام الموجودة على ظهر قمصانهم عبر SportsLogos.

وأظهر الفريق ملابسهم الجديدة على تويتر، حيث ظهرت رموز QR مخصصة كبيرة تحت أسمائهم الأخيرة والتي يمكنك مسحها ضوئيًا للوصول إلى السير الذاتية للاعبين على موقع UCF الإلكتروني.

وفي مقطع فيديو نشره مدرب UCF جوس مالزان (الذي لديه أيضًا رمز الاستجابة السريعة مختومًا على قميص بولو لفريقه)، يشير أن UCF ستعرض رموز QR للاعبين.

وفي العام الماضي، احتفظ فرسان UCF بالأرقام على ظهر قمصانهم لكنهم استبدلوا أسماءهم الأخيرة علي تويتر، ربما يكون من الأفضل أن يحتفظ الفريق بأسمائهم الأخيرة هذه المرة.

وفقا لتقرير موقع The Verege، فإنه استخدام مبتكر لرمز الاستجابة السريعة وطريقة ذكية لترقية اللاعبين، إلا أنه من غير المتوقع معرفة مدى نجاحها عندما تشاهد المباراة بالفعل.