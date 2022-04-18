بالفيديو.. مواصفات هاتف فيفو Neo6 الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - كشفت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي iQOO Neo6 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة AMOLED قياس 6.62 بوصة وبدقة والوضوح 1080p+ وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومعدل أخذ عينات لمسي 1200 هرتز، مما يقلل من زمن إدخال البيانات.

ويعتمد الهاتف الذكي iQOO Neo6 الجديد على المعالج كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الأول وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت.

مواصفات الكاميرا

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وتظهر وحدة الكاميرا الثلاثية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل مع تثبيت صورة بصري، وتعمل الكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية سعة 4700 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 80 وات عن طريق منفذ USB-C، وتستغرق عملية شحن الجهاز من 20 إلى 80% حوالي 19 دقيقة فقط، ويعتمد هاتف فيفو الجديد على نظام التشغيل OriginOS، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 12.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بوزن لا يتعدى 197 جراما ويبلغ سُمكه 8.55 ملم، ويتوفر باللون البرتقالي والأزرق الفاتح والأزرق الداكن.

شركة فيفو

وشركة فيفو لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس.

وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية وتعتبر لاعب رئيسي في سوق الهواتف الأسيوي. وتقوم الشركة بتطوير برامج خاصة لإصدارات هواتفها مثل متجر فيفو وآي مانجر المضافة بشكل افتراضي مع نظام التشغيل المعدل الخاص بهم «فن تتش أوس» المبني على نظام أندرويد

وجرى توسيع نشاط فيفو منذ عام 2009 ليصل إلى أكثر من مائة بلد حول العالم، فقد بدأت فيفو توسعها الدولي منذ عام 2014 عند دخولها السوق التايلاندية. ومالبثت الشركة إلا أن تابعت هذا التوسع السريع ليصل للهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وميانماروالفلبين.

ثم دخلت فيفو في عام 2017 سوق الهواتف الذكية في روسيا وسريلانكا وتايوان وهونغ كونغ وبروناي وماكاو وكمبوديا ولاوس وبنغلاديش ونيبال. ودخلت في نفس العام 2017 من شهر يونيو لسوق الهواتف الذكية في باكستان لتصبح حاليا إحدى أسرع العلامات التجارية نمواً في البلاد.

وفي نوفمبر لعام 2017 دخلت الشركة للسوق النيبالية بإصدارات الهواتف Y53 وY65. كما أنها أعلنت دخولها 14 سوقاً في الشرق الأوسط منها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات منذ أواخر يوليو 2019