شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مهمة رواد الفضاء Crew-4 فى 23 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنطلق مهمة رواد الفضاء Crew-4 إلى محطة الفضاء الدولية في نهاية الأسبوع المقبل، حيث أجرى فريق ناسا و SpaceX مراجعة الاستعداد للطيران لمدة سبع ساعات لـ Crew-4 في مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة (KSC) في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، لم يجد الفريق أي مشكلات كبيرة أو مثيرة للقلق، لذلك لا يزال Crew-4 في طريقه لإطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 من KSC's Pad 39A في 5:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0926 GTM) في 23 أبريل.

قال جاريد متر، مدير موثوقية الرحلة في SpaceX، خلال مكالمة مع الصحفيين: "في الوقت الحالي، يبدو كل شيء جيدًا، ولدينا طريق واضح للمضي قدمًا لفرصة الإطلاق هذه في 23 أبريل".

وقالت كاثي لوديرز، رئيسة رحلات الفضاء البشرية في ناسا، إن مراجعة الاستعداد للطيران كانت "نظيفة للغاية". وأضافت أن الفرق حددت عددًا قليلاً من العناصر الثانوية التي يجب حلها في غضون 24 إلى 36 ساعة أو نحو ذلك.

ولا تزال ناسا وسبيس إكس ترغبان في إنهاء بعض الأعمال على الدرع الحراري للكبسولة الخاصة بـ Crew-4 ، وهي مركبة جديدة لم تطير من قبل.

كما أن الفرق تريد أيضًا التأكد من أن لديهم فائضًا في النظام الذي يوفر النيتروجين الغازي لإطلاق المركبات في KSC.

سترسل مهمة Crew-4 رواد فضاء ناسا Kjell Lindgren و Robert Hines و Jessica Watkins و Samantha Cristoforetti من وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية لإقامة طويلة.

ستنطلق المهمة خلال وقت مزدحم للغاية لرحلات الفضاء البشرية. كما هو مذكور أعلاه ، أجرت وكالة ناسا بروفة Artemis 1 للزي