شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا لن تقدم بعد الآن شاحنًا للهاتف المحمول مع مشتريات المركبات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقفت تسلا عن وضع حزمة موصل الجوال مع طلبات شراء السيارات الجديدة، وتم رصد التغيير لأول مرة بواسطة مستخدم Twitter تيسلا ادري، وأكده لاحقًا الرئيس التنفيذى إيلون ماسك، وفقا لتقرير engadged.

ويتيح لك الملحق الذى يبلغ سعره حاليًا 275 دولارًا ميلين إلى ثلاثة أميال بعد وضعة ساعة من الشحن فى الحائط.

وقال إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla ، ردًا على أحد الأشخاص الذين علقوا على الأخبار بعد مشاركتها على نطاق واسع من قبل المستثمر سوير ميريت : "كانت إحصائيات الاستخدام منخفضة للغاية ، وعلى الجانب الإيجابى سنقوم بتضمين المزيد من محولات القابس مع مجموعة الموصل المحمول .

ومن الملاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التى تزيل فيها Tesla كابل الشحن، وقامت الشركة سابقًا بشحن موصلات المستوى 1 والمستوى 2 مع كل سيارة جديدة ، لكنها توقفت فيما بعد عن تجميع المحول الأخير.