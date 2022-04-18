شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيل خفية فى Gmail منها كيفية إلغاء بريد إلكترونى مرسل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تشير الإحصاءات إلى أنه وقع إرسال أكثر من 300 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميا في عام 2020، وتم كتابة الكثير منها وإرسالها واستلامها على نظام Gmail الأساسي من "جوجل".
وتبلغ حسابات Gmail نحو 1.8 مليار من أصل 5.6 مليار حساب بريد إلكتروني نشط، وكل حساب يفعل أكثر بكثير من مجرد إرسال واستلام الرسائل.
إلغاء إرسال بريد إلكتروني
بالتأكيد، أرسل الجميع رسالة عبر الفضاء الإلكتروني تمنوا على الفور أن يتمكنوا من إلغائها، وعلى Gmail، هذا ممكن.
بعد إرسال بريد إلكتروني، سيظهر مربع صغير في الجزء السفلي الأيسر يسألك عما إذا كنت ترغب في إلغاء الإرسال: انقر مباشرة على كلمة "تراجع" بعد الإرسال، حيث سيؤدي النقر في أي مكان آخر إلى اختفاء الخيار.
يعد البحث المتقدم أداة مفيدة لتعقب جزء من المعلومات المدفونة في صندوق الوارد الخاص بك.
ويمكن الوصول إلى أداة البحث المتقدم عن طريق النقر فوق الرمز الذي يحتوي على ثلاثة أشرطة منزلقة في مربع البحث أعلى صندوق الوارد الخاص بك.
تضع الرسائل المميزة بـ"نجمة" رسائل البريد الإلكتروني الأكثر أهمية في مجلد منفصل.
ولكن يمكن تنظيم هذه الرسائل بشكل أكبر باستخدام النجوم المرمزة بالألوان.
تعتبر اقتراحات الكتابة من "غوغل" نعمة للمستخدمين الذين يكتبون بلغة المكتب التقليدية.
وبمجرد كتابة بداية العبارة، سيقترح Gmail باقي العبارة، ما يوفر لك ضغطات المفاتيح والوقت.
يعد التخطيط الافتراضي لـGmail أمرا أساسيا إلى حد ما لجذب الجماهير.
ولكن يمكن للمستخدمين تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق النقر فوق أيقونة "الإعدادات السريعة" وتحديد صندوق بريد وارد مخصص بناء على ما يريدون رؤيته أولا: غير مقروء أو مميز بنجمة أو مهم.
يمكن جعل رسائل البريد الإلكتروني تختفي، مثل "سناب شات".
ويمكنك تعيين تاريخ انتهاء الصلاحية على بريد إلكتروني خاص عن طريق النقر فوق رمز القفل بالقرب من زر الإرسال.محادثة صامتةيمكن أن يؤدي كتم سلسلة الرسائل التي تتلقى ردودا زائدة إلى توفير مهلة خطيرة للمستخدمين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني على مستوى المكتب.
إنها ميزة بسيطة - لكنها مخفية بعض الشيء.
ولتفعيلها، حدد المربع الموجود على يسار رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها وسيظهر شريط خيارات في الأعلى.
اضغط فوق النقاط الثلاث لتظهر القائمة، وحدد كتم الصوت لبعض الرسائل الإلكترونية الهادئة.