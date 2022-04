شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات scammy Mac تجبر المستخدمين على الدفع مقابل الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالعودة إلى عام 2021 ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حوالي 2٪ من 1000 تطبيق الأعلى ربحًا في متجر تطبيقات Apple كانت شكلاً من أشكال الاحتيال.

وتبين أن Mac App Store ليس أيضًا محصنًا ضد المطورين المشبوهين. كما ذكرت The Verge، وألقى مطور يدعى Kosta Eleftheriou الضوء على التطبيقات المشكوك فيها المدرجة في Mac App Store ، والتي تستخدم النوافذ المنبثقة التي تجعل من الصعب الخروج ما لم تدفع رسوم اشتراكها.

وكان Eleftheriou قد حدد سابقًا أيضًا عددًا من تطبيقات الاحتيال لنظام التشغيل iOS التى جعلتها تخضع لعملية مراجعة Apple. وبدأ المطور فى النظر فى الموقف بعد أن نشر مستخدم Twitter اسمه Edoardo Vacchi تطبيقًا يسمى My Metronome يعطل خيار Quit حتى تدفع مقابل اشتراك. (سهلت Apple الإبلاغ عن تطبيقات الاحتيال على نظام التشغيل iOS 15 ، لكن فاكشي قال إنه لا توجد طريقة للإبلاغ عن My Metronome على Mac.) وأكد Eleftheriou مطالبة Vacchi وأشار إلى The Verge إلى التطبيقات الأخرى التى تظهر نفس السلوك.

وقام Jeff Johnson، مطور Mac و iOS ، ببعض أعمال الحفر الخاصة به ووجد أن المطور وراء My Metronome ، Music Paradise LLC ، مسجل في نفس العنوان في روسيا كمطور آخر يدعى Groove Vibes.

وقام The Verge بتنزيل التطبيقات بواسطة كل من Music Paradise و Groove Vibes ووجد أنه بينما كان لدى بعضها طرق مناسبة للإقلاع، كما قام البعض الآخر بتعطيل خيار الإنهاء ومفاتيح الإنهاء القسري في Mac.

ولا يزال من الممكن الخروج من التطبيقات دون دفع، ولكن يبدو أن الروابط الخاصة بإغلاق النوافذ المنبثقة قد تم تصميمها عن عمد بحيث يصعب العثور عليها.

وتفخر شركة آبل بإجراء عملية مراجعة صارمة لمتجر التطبيقات - حتى أن تيم كوك قال أثناء تجربة Epic العام الماضي أن المتجر سيكون " فوضى سامة " بدونه.

لا تزال التطبيقات الظليلة والاحتيالية تتسرب من خلالها على الرغم من الإجراءات التى اتخذها عملاق التكنولوجيا، على الرغم من أنها قد تربح منها.

ووفقًا لتقرير 2021 الصادر عن The Post فإن تطبيقات الاحتيال التي عثرت عليها ربما تكون قد خدعت المستخدمين بما يقدر بنحو 48 مليون دولار بما فى ذلك عمولة Apple، ولم يعد تطبيق My Metronome متاحًا لنا عندما تحققنا، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت Apple نفسها هى التى أزالته، وطلبنا تعليقًا من عملاق التكنولوجيا وسنقوم بتحديث هذا المنشور إذا سمعنا مرة أخرى.