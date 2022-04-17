شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء الصينيون عادوا إلى الأرض بعد ستة أشهر فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رواد الفضاء الصينيون - أو رواد الفضاء، كما تسميهم الدولة - Zhai Zhigang و Ye Guangfu و Wang Yaping إلى الأرض بعد قضاء 183 يومًا فى الفضاء، وفقا لتقرير engadged.

وهذه هى أطول مهمة مأهولة فى البلاد حتى الآن، حيث أمضى رواد الفضاء تلك الأشهر الستة على متن تيانخه وهى الوحدة الحية في محطة تيانجونج الفضائية الصينية.

كما كانت وانغ يابينغ أيضًا أول رائدة فضاء تعيش على متن تيانهي وأول امرأة صينية تسير في الفضاء، وكان رواد الفضاء جزءًا من مهمة شنتشو -13، وهي الثانية من بين أربع بعثات مأهولة والخامسة من أصل إحدى عشرة مهمة إجمالية تنوي الصين إطلاقها للانتهاء من بناء محطتها الفضائية بحلول نهاية العام.

وقاموا بعمليتي سير في الفضاء وأجروا 20 تجربة علمية أثناء وجودهم في المدار، كما قام الفريق أيضًا بالتحكم يدويًا في وحدة Tianhe لإجراء تجربة إرساء بمركبة شحن فضائية غير مأهولة.

وأطلقت الصين، التي ليست شريكًا في محطة الفضاء الدولية، تيانهي إلى مدار أرضى منخفض فى أبريل 2021 وسرعان ما تبعت ذلك بعدة عمليات إطلاق أخرى في محاولة للوفاء بالموعد النهائي لبناء محطتها الفضائية فى عام 2022.

وأرسلت الدولة أول بعثة مأهولة إلى محطتها الوليدة فى يونيو من العام الماضى، وأمضى رواد الفضاء الثلاثة المشاركون ثلاثة أشهر فى اختبار أنظمة تيانخه وإجراء عمليات سير فى الفضاء في يونيو، ومن المتوقع أن تطلق الصين مهمتها المأهولة التالية شنتشو -14 على متنها ثلاثة رواد فضاء سيقضون أيضًا ستة أشهر فى المدار.