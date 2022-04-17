شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد البث المباشر للألعاب "غير المصرح بها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت الصين إلى أنها ستبدأ بنشاط في تطبيق اللوائح التي تحظر البث المباشر للألعاب غير المصرح بها، وفقا ل رويترز، وقالت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في البلاد يُمنع منعًا باتًا" جميع منصات الإنترنت من بث عناوين لم توافق عليها الحكومة، وفقا لتقرير engadged.

ووفقًا لمحلل صناعة ألعاب الفيديو دانيال احمد، لطالما طلبت الصين أن يتم ترخيص الألعاب رسميًا قبل أن تصبح كذلك وزعت أو تم بثها داخل البلد ، لكنها نادراً ما قامت بفرض الحظر الأخير.

وسمح هذا السلوك بألعاب مثل خاتم إلدن، وعنوان لم تتم الموافقة عليه رسميًا للبيع فى الصين للعثور على جماهير كبيرة على منصات مثل Huya.

ويشير أحمد إلى أن أحدث إصدارات FromSoftware قد حصد ما يقرب من 17 مليون مشاهدًا تراكميًا يوميًا فى الأسبوع الأول من إصداره.

ما يعنيه هذا عمليًا هو أنه ما لم تتم الموافقة على لعبتك من قبل [الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون] ، فسيكون من الصعب جدًا عليها الحصول على رؤية عبر البث المباشر أو مقاطع الفيديو القصيرة أو الإعلانات أو المنصات الأخرى [و] القنوات ،" أحمدقالت.

وأصبحت الصين أكثر تشددًا في التعامل مع ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة، وفي الصيف الماضي بدأت البلاد في فرض ثلاث ساعات حد أسبوعي لمقدار الوقت الذي يمكن للأطفال فيه لعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

وفي وقت الحظر، وصفت وكالة إخبارية مملوكة للدولة الوسيلة بأنها "أفيون روحي"، استخدمت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون خطابًا مشابهًا، حيث زعمت أن قضايا مثل إدمان المراهقين تستلزم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن البث المباشر لألعاب الفيديو.