شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف خيار إخفاء حالة "آخر ظهور" من جهات اتصال محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق WhatsApp هذا الاسبوع فى ظهور ردود فعل الرموز التعبيرية، ويبدو أن الشركة قد تنفذ قريبًا ميزة أخرى طال انتظارها مع أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS الخاص به، وفقا لتقرير engadged.

وأضاف WhatsApp خيارًا يسمح للمستخدمين بالحد من رؤية أفراد معينين حالة "المشهد الأخير"، وفقًا لـWABetaInfo.

وإذا لم تكن معتادًا على هذا الجزء من WhatsApp ، فهذه الميزة تشير إلى آخر مرة قام فيها شخص ما بفحص التطبيق، وهي طريقة لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون أحد جهات الاتصال قد رأى رسالتك حتى إذا كان قد تم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة لفترة من الوقت.

والآن سمح لك WhatsApp بتحديد من يرى حالتك إلى جهات الاتصال الخاصة بك فقط، ويمكنك أيضًا تعطيل الميزة تمامًا ، لكن لم يكن لديك القدرة على منع أفراد معينين من رؤية هذه المعلومات.

ومع ذلك، فإن الإصدار التجريبي من WhatsApp iOS 22.9.0.70 يضيف خيارًا جديدًا "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..." ضمن قسم Last Seen من إعدادات خصوصية التطبيق.

ووفقًا لـ WABetaInfo ، فإن إضافة فرد إلى تلك القائمة يمنعك أيضًا من رؤية حالته، ويقول المنفذ إن WhatsApp يقوم أيضًا بتنفيذ المزيد من عناصر التحكم الدقيقة في الخصوصية لكل من صور الملف الشخصى والأقسام، مع وجود الميزة الآن قيد الاختبار التجريبي على كل من Android و iOS ، فمن المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى تصبح متاحة رسميًا فى WhatsApp