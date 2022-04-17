تعرف على مميزات تحديث WhatsApp الأخير

WhatsApp سيحصل على العديد من المزايا قريبًا جدًا، حيث اعلن عنهم مارك زوكربيرج عبر صفحته على موقع facebook عن قدوم تحديثات جديدة الى تطبيق التراسل الأشهر على الهواتف الذكية، قيمة التحديثات التي ستصدر تحاول ان تعيد تنظيم التطبيق وتسهل من استعماله كتطبيق من تطبيقات التواصل الإجتماعي، في هذا الخبر سننقل لك التحديثات الجديدة التي ستُضاف الى WhatsApp فتابع معنا.

تحديثات WhatsApp الجديدة

اول تحديث هو تحديث “المجتمعات” الذي يجمع مجموعات المحادثات الخاصة بك في مكان واحد، فيمكنك تجميع مجموعة من الـGroups في منطقة واحدة بناء على المشترك بينهم، على سبيل المثال مجموعات المحادثات الخاصة بدراستي، هناك مجموعة لمادة ومجموعة لمادة أخرى ومجموعة للدفعة الخاصة بي، بدلًا من ان تكون عبارة عن مجموعة محادثات امامي يمكن تجميعهم في Community واحدة بحيث يمكن الوصول اليهم بشكل أسرع.

تحديث ثاني سيكمن في زيادة صلاحيات مشرف المجموعات، يمكن للـ Admins ارسال رسائل إذاعية في المجموعة تصل الى كل أعضاء المجموعة، كما يمكنهم مسح أي رسالة يرسلها عضو في المجموعة من جميع الأعضاء، عندما يقوم مشرف المجموعة بمسح رسالة سيظهر للجميع بأن الرسالة قد حُذفت من قبل مشرف المجموعة.

التحديث الثالث يكمن في الـ Reacts حيث ستتمكن من وضع تعبير رمزي على الرسائل كلها، وهو ما وصل بالفعل الى العديد من المستخدمين، مع زيادة حجم الملفات التي يمكن ارسالها لأي شخص الى 2GB للملف، وزيادة عدد الأشخاص في مكالمة الصوت الى 32 شخصٍ.

متى تصل الى تحديثات WhatsApp

لا علم متى يرسل واتساب كل هذه التحديثات الى جميع المستخدمين بعد، فقط نشرتهم الشركة على المدونة الخاصة بهم، وتحدث عنهم مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة للواتساب، تحديثات واتساب جيدة يريد بها منافسة تطبيق Telegram الذي يشكل شوكة في حلق WhatsApp بسبب ميزاته العديدة، فيا ترى هل يستطيع واتساب المنافسة؟

اقرأ أيضًا