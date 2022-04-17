“نصف دقيقة” من وقتك ستعزز من خصوصيتك أمام فيسبوك وغوغل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - إن كنت مهتماً بالحفاظ على الخصوصية خلال عملك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك او على هاتفك الذكي، فعليك أن تدرك كيف يمكن من خلال بعض الثغرات التسلل لمعلومات الخاصة، ومن ثم البدء بإغلاق هذه الثغرات.

ويقول موقع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إن هذه الخطوات التي أطلق عليها “فحص الخصوصية” ولا تحتاج لأكثر من 30 ثانية ضرورية، لأن البيانات التي تجمعها فيسبوك وغوغل ضخمة وتستطيع أطراف ثالثة الحصول عليها بسهولة لأهداف تجارية.

وقد تقع في هذا الفخ، على سبيل المثال، عندما تريد قراءة مقال على موقع معين وتتاح لك هذه القراءة عبر التسجيل على حساب غوغل أو فيسبوك، أي دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد على الموقع ذاته.

“وفي تلك اللحظة التي قمت فيها بفعل ذلك، تكون كشفت عن نقاط تتبع لك، وكل ما تفعله على هذا الموقع، يتم إرساله إلى غوغل وفيسبوك” تشير فوكس نيوز.

وهذا هو السبب في أنك عندما تقرأ مقالا عن موضوع معين تظهر لك إعلانات تتعلق بهذا الموضوع لاحقا.

ولوقف تعقب فيسبوك لك، اتبع هذه الخطوات:

من الكمبيوتر:

سجل الدخول، ثم انقر فوق السهم المتجه لأسفل في أعلى اليمين. انقر فوق “الإعدادات والخصوصية”، واختر “الإعدادات”. انقر فوق “التطبيقات ومواقع الويب” في القائمة الجانبية اليسرى. إذا كنت لا ترى ذلك، فاختر “الأمان وتسجيل الدخول”، ثم “التطبيقات ومواقع الويب”.

من هاتف آيفون:

اختر “الإعدادات والخصوصية”، ثم “الإعدادات”. قم بالتمرير لأسفل إلى “التطبيقات ومواقع الويب”.

من أجهزة أندرويد:

افتح تطبيق فيسبوك، ثم انقر فوق القائمة، واذهب إلى “الإعدادات والخصوصية”، ثم “الإعدادات”. قم بالتمرير لأسفل إلى “الأمان”، ثم انقر فوق “التطبيقات ومواقع الويب”.

غوغل

وبالنسبة لغوغل، ادخل على صفحة الحسابات المرتبطة بحسابك على غوغل، وهناك ستجد أي حسابات قمت بالتسجيل فيها باستخدام حساب غوغل الخاص بك. إذا كنت تريد حذف أي منها، انقر فوق “إلغاء الارتباط”.

وأحيانا قد لا تستطيع فعل ذلك، لأن بعض التطبيقات تطلب فتح التطبيق ذاته والدخول على إعدادات التطبيق والبحث عن الحسابات المرتبطة ثم تنفيذ الإلغاء.

يجب أيضا أن تتحقق من التطبيقات والخدمات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في غوغل.

وعادة ما تحتاج إلى تحميل مثل هذه التطبيق لمساعدتك في إنجاز أعمال مثل تحديد مواعيد التمارين الرياضية أو جدول العمل اليومي.

وقد يطلب هذا التطبيق الإذن بالوصول إلى “تقويم غوغل و”جهات اتصال غوغل” لاقتراح مواعيد للقاءات محتملة وأصدقاء يمكنك مقابلتهم.

وفي حال لا تحتاج لمثل هذه التطبيقات، قم بالخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الأمان. ضمن “تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها الوصول إلى الحساب”، اختر “إدارة وصول الجهات الخارجية”. اختر التطبيق أو الخدمة التي تريد إزالتها. اختر “إزالة إمكانية الوصول”.