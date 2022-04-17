واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يختبر واتساب في الوقت الحالي إصدار إعدادات متقدمة لإدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.. ما الجديد في هذا التحديث؟

منذ بضعة أسابيع، أصدر واتساب الإصدار التجريبي من WhatsApp لتحديث Android 2.22.8.9، والذي يوفر إعدادات متقدمة لإدارة صورة الملف الشخصي التي شوهدت مؤخرًا لمزيد من مختبري الإصدار التجريبي من Android.

واليوم يختبر تطبيق “واتساب” في أحدث إصدار تجريبي على هواتف “آيفون” (22.9.0.70) إضافة ميزة السماح لمستخدميه بالحد من رؤية جهات اتصال محددة لحالة “آخر ظهور” لهم على التطبيق، بحسب موقع “وابيتاإنفو” المعني بطرح أحدث أخبار تطبيق الدردشة الشهير.

وتمكن حالة “آخر ظهور” مستخدمي “واتساب” في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تكون جهات الاتصال الخاصة بهم شاهدت رسائلهم، حتى لو أوقفوا تشغيل الإيصالات بالقراءة.

وكان “واتساب” من قبل يسمح لمسخدميه بتعطيل ميزة “آخر ظهور” تماما، لكن لم يكن لديهم القدرة على منع أفراد معينين من رؤية هذه الحالة.

إذا فتحت إعدادات WhatsApp> الحساب> الخصوصية> آخر ظهور / صورة الملف الشخصي / حول، فقد تجد خيارًا جديدًا يسمى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء …”: يتيح لك هذا الخيار استبعاد بعض الأشخاص من رؤية معلوماتك على واتساب.

على سبيل المثال، لا تحتاج إلى تعيين آخر ظهور لك على “لا أحد” إذا قمت بتعطيله بسبب بعض جهات الاتصال: يمكنك استبعادهم من رؤية آخر ظهور لك الآن.

كما أوضحنا في سجل التغيير حول تحديث Android، عند تحديد جهات الاتصال في آخر ظهور> جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، لن تتمكن من رؤية آخر ظهور لهم ، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على صورة ملفك الشخصي وصورة ملفك الشخصي.

تم طرح هذه الميزة لبعض مختبري النسخة التجريبية اليوم ، وقد تكون متاحة لمزيد من المستخدمين بعد 24 ساعة.

ومع الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمين من إضافة أي جهات اتصال إلى قائمة عدم رؤية حالة “آخر ظهور” لهم، لكن سيمنعهم التطبيق أيضا من رؤية حالتهم في المقابل.