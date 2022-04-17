شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع Zero Build فى لعبة Fortnite؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موسم Fortnite الأخير في تغيير كبير، فقد أزال المطور Epic Games المبنى، الذي ربما يكون الميزة الأكثر شهرة في اللعبة، من أوضاع المعركة الملكية الأساسية، وكانت خطوة محفوفة بالمخاطر حيث كان من المحتمل أن تقلل الاهتمام باللعبة، ولكن بدلاً من ذلك، يبدو أنه كان له تأثير معاكس، خاصة بالنسبة لبعض اللافتات الكبيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، لم يكن الجميع مشتركًا بما تسميه Epic الآن وضع Zero Build، لكن مع ذلك فإن هذا الوضع الذى يعمل على إزالة المبنى تجعل اللعبة أكثر سهولة.

وكشفت الإحصائيات كيف أدى الوضع الجديد إلى جذب المزيد من اللاعبين، ويبدو أنها رأت زيادة بنسبة 30.3% في متوسط ​​اللاعبين خلال الأسبوع الأول من مشاهدة هذا الموسم مقارنة بالأسبوع الأول من الفصل الثاني الموسم الثامن.

كشف Twitch أيضًا أن الأسبوع الأول من الموسم الجديد كان تقريبًا 23 مليون ساعة مشاهدة أعلى وقت مشاهدة في Fortnite على Twitch منذ أكثر من عام.

بينما أصبح وضع Zero Build شائعًا، فمن غير الواضح ما إذا كانت Epic تخطط لإبقائه في اللعبة بعد هذا الموسم.

وكشف الوضع الجديد كيف أنه من السهل التنقل في جميع أنحاء الخريطة والتقاط الأسلحة أيضًا، وهو الأمر الذي تم تعزيزه من خلال إضافة آليات مثل الانزلاق والركض.

كان البناء مفتاح النجاح الأولي لـ Fortnite ، لكن ما يحتاج الناس إلى إدراكه هو أن Fortnite قد قطعت شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين.

لقد طرح العديد من أوجه التعاون مع الامتيازات مثل Marvel و DC وإضافة الوضع الإبداعي الذي يتيح للأشخاص تكوين تجاربهم الخاصة، مع التحديثات المنتظمة.