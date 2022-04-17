شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مهام تليسكوب جيمس ويب للتحقيق فى الغلاف الجوى للكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يبدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي عملياته العلمية هذا الصيف ، فسيتم استخدامه للتحقيق في مجموعة متنوعة من الأجسام الفلكية، من الثقوب السوداء الهائلة إلى المجرات البعيدة.

ويتمثل أحد الأهداف العلمية الكبيرة لـ Webb في معرفة المزيد عن الكواكب الخارجية أو الكواكب خارج نظامنا الشمسي، وعلى وجه الخصوص النظر إلى الغلاف الجوي للكواكب الخارجية.

ومن الصعب للغاية معرفة ما إذا كان كوكب خارج المجموعة الشمسية له غلاف جوي أو ما قد يتكون هذا الغلاف الجوي من استخدام التلسكوبات الحالية، ولكن أدوات ويب الحساسة ستكون قادرة على اكتشاف هذه الأغلفة الجوية ومعرفة المزيد عن الكواكب البعيدة - ومن المحتمل أيضًا العثور على عوالم صالحة للسكن حسبما نقل موقع Digitartlends.

وشارك أحد الباحثين الذين سيستخدمون Webb لتحليل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية ، Knicole Colón ، نائب عالم مشروع Webb لعلوم الكواكب الخارجية، المزيد حول هذا العمل في منشور مدونة حديث لوكالة ناسا:

قال كولون: "تتضمن إحدى عمليات مراقبة الكواكب الخارجية المحددة التي سيتم إجراؤها باستخدام Webb جمع الملاحظات على مدار كوكب ما لتمكين قياسات تكوين الغلاف الجوي وديناميكياته"، "أنا مشترك في برنامج لمراقبة عملاق الغاز HD 80606 b كجزء من ملاحظات Webb الأولى.

ونظرًا لأن مدار HD 80606 b غريب الأطوار للغاية (غير دائري) وطويل (111 يومًا)، فإن كمية الطاقة التي يتلقاها الكوكب من نجمه تتراوح من 1 إلى 950 ضعف ما تتلقاه الأرض من الشمس! ينتج عن هذا تغيرات شديدة في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تتسبب في تكوين الغيوم وتبددها بسرعة في الغلاف الجوي للكوكب على فترات زمنية قصيرة جدًا ".

لمعرفة المزيد حول هذه الاختلافات الدراماتيكية في الغلاف الجوي، سيستخدم فريق كولون Webb's Near InfraRed Spectrograph أو NIRSpec لتحليل الضوء القادم من الكوكب للتعرف على مكوناته: "سيقوم فريقنا العلمي بفحص ديناميكيات السحابة المتوقعة في الوقت الفعلي على مدار الدورة لرصد مستمر لمدة 18 ساعة تقريبًا لـ HD 80606 b أثناء مروره خلف نجمه، باستخدام أداة NIRSpec على Webb لقياس الضوء الحراري من الغلاف الجوي للكوكب. "

بالإضافة إلى عمالقة الغاز مثل HD 80606 b ، في دورته الأولى من البحث، سيبحث Webb أيضًا في الغلاف الجوي للكواكب الشبيهة بالأرض أو الكواكب الأرضية، ويفحص الكواكب الخارجية الصخرية الساخنة المغطاة بالبراكين، ويتحقق من أقراص المادة التي تتكون منها الكواكب، وانظر إلى عوالم متطرفة قريبة من نجومها المضيفة تسمى كواكب المشتري الساخنة.

ويعتمد هذا على العمل الذي أنجزته التلسكوبات الحالية لصيد الكواكب الخارجية مثل Transiting Exoplanet Survey Satellite ، أو TESS.