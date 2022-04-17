شاهد مواصفات هاتف Infinix Hot 11.. “أرخص” هواتف العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 12:47 مساءً

كشفت شركة إنفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Hot 11 2022، وهو النسخة الأحدث من الهاتف Infinix Hot 11، ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

سعر هاتف Infinix Hot 11 2022

وستصبح السوق الهندية هي أول من تستقبل الهاتف Infinix Hot 11 2022، وذلك في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وتتيح شركة إنفينكس الهاتف بإصدار واحد، بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت من النوع (eMMC 5.1)، مع ذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت من النوع (LPDDR4X)، بسعر يصل إلى 120 دولارا ما يعادل 2200 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Infinix Hot 11 2022

يأتي هاتف Infinix Hot 11 2022 بالعديد من المواصفات والقدرات التي تفوق النسخة السابقة منه.

يأتي في مقدمتها، المعالج ثماني النواة من النوع (Unisoc T610) بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع واجهة إنفينكس XOS 7.6 مبنية على Android 11، وفقا لموقع (mobizil).

ويتميز هاتف إنفينكس بشاشة من النوع (IPS LCD) حجمها 6.7 بوصة بدقة (1080×2400) بيكسل وجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة.

ووفقا لموقع “smarena” يأتي هاتف إنفينكس بثلاثة ألوان هي الأسود والأخضر والذهبي، ويعمل ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر حجمها 5 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن من خلال منفذ (USB Type C).

أما كاميرات الهاتف، فهو يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة (13 – 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية “سيلفي”، (8) ميجابيكسل.

هاتف Infinix Hot 11 2022 يدعم تركيب شريحتين اتصال 4G مع كارت ميموري، كما أنه يدعم سماعات (StereoStereo) خارجية، ويدعم فتح الهاتف عن طريق (Face Unlock).