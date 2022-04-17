فيفو تكشف عن هاتفها الجديد X Note.. تعرف على المواصفات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الذكي X Note الجديد، والذي تضمن مواصفات متميزة سعياللمنافسة في سو الهواتف الثعب.

شاشة هاتف فيفو X Note الجديد

ويشتمل هاتف فيفو X Note الجديد على شاشة LTPO-OLED قياس 7 بوصة وبدقة 2K+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

معالج هاتف فيفو X Note الجديد

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد ينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الأول مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيجابايت وذاكر داخلية سعة 256 و512 جيجابايت.

كاميرا هاتف فيفو X Note الجديد

ويمتاز الهاتف X Note الجديد بكاميرا رباعية؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

كما تعمل الكاميرا ذات العدسة الواسعة للغاية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا البورتيريه وكاميرا الزووم بدقة 12 ميجابيكسل مع زووم بصري 5x.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال اعتماد الكاميرات على تقنية زايس T*، والتي تعمل على الحد من الظلال والوهج.

ويتيح معالج الصور V1 من فيفو وضعا ليليا أفضل مع التعرف على الوجه للصور الجماعية حتى 30 شخصا.

بطارية هاتف فيفو X Note الجديد

يزخر هاتف فيفو X Note الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 80 وات ولاسلكيا بقدرة 50 وات كحد أقصى مع توافر وظيفة الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

ويأتي الهاتف الذكي X Note الجديد في جسم نحيف لا يتعدى سُمكه 8.37 ملم

ويعمل مستشعر بصمة الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ويمكن استعماله بأصابع مبتلة.