شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تسعى لتقديم إعلانات إلى ألعاب إكس بوكس المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن مايكروسوفت تعمل على برنامج يتيح للعلامات التجارية عرض الإعلانات ضمن ألعاب Xbox المجانية، وفقًا لتقرير صادر عن Insider.

وقالت مصادر مطلعة على الموقف لـ Insider أن الإعلانات لن تعطل اللعب وقد تظهر على لوحة إعلانات في لعبة سباق، على سبيل المثال.

ليس من الواضح على الفور كيف تخطط مايكروسوفت لتنفيذ الإعلانات، مثل جعلها تظهر رمزية أو كمقاطع فيديو داخل الألعاب، ولكن كما يشير Insider ، فإن مايكروسوفت تشعر بالقلق من أن الإعلانات يمكن أن "تثير غضب" اللاعبين، وتخطط لبناء "سوق خاص" للسماح بعلامات تجارية مختارة فقط في البرنامج.

أخبرت المصادر أيضًا Insider أن مايكروسوفت لا تنوي اقتطاع جزء من عائدات الإعلانات، وستسمح بدلاً من ذلك لمطور الألعاب وشركة الإعلانات بمشاركة الأموال حسبما نقل موقع The verege.

ومن المحتمل أن مايكروسوفت قد ترغب فقط في استخدام هذا كطريقة لجذب المزيد من مطوري الألعاب المجانية إلى النظام الأساسي ، حيث سيؤدي ذلك إلى فتح تدفق آخر من الإيرادات خارج المعاملات الدقيقة.

وفقًا لـ Insider ، لن تستخدم مايكروسوفت البيانات التي تجمعها من Bing والخدمات الأخرى للإعلانات المستهدفة على Xbox، لا يعرف المنفذ أيضًا ما إذا كانت مايكروسوفت قد طرحت الفكرة للمعلنين حتى الآن، لكن مصادرها تدعي أن الإعلانات ستبدأ في الظهور على Xbox في الربع الثالث من هذا العام.

قال متحدث باسم مايكث في بيان لـ Insider: "نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربة اللاعبين والمطورين ولكن ليس لدينا أي شيء آخر لمشاركته".

الإعلانات داخل الألعاب على ألعاب وحدة التحكم ليست مفهومًا جديدًا - جربتها شركات الألعاب في الألعاب المدفوعة قليلاً في منتصف إلى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي هذا الوقت تقريبًا، دخلت EA Games في شراكة مع شركة Massive الإعلانية المملوكة لشركة مايكروسوفت (التي انتهت صلاحيتها حاليًا)، مما سمح للشركات بوضع إعلانات في امتيازات Madden NFL وSkate وNHL وNASCAR ، وكذلك في Burnout Paradise.