شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميزة التعديل القادمة من تويتر قد تعمل على تتبع سجل التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي تحرير تغريدة باستخدام زر التعديل القادم في تويتر إلى ترك أثر رقمي لتاريخ تغريدتك، وفقًا لجين مانشون وونج وهى باحثة مستقلة تعمل على إكتشاف ميزات التطبيق قبل إصدارها، والتى أوضحت فى تغريدة أن وظيفة التحرير تبدو وكأنها تتمتع بجودة "غير قابلة للتغيير"، مما يعني أن تويتر قد ينشئ تغريدة جديدة تمامًا عند تعديلها، ذلك مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة من تلك التغريدة.

قالت وونج: "يبدو أن أسلوب تويتر في تحرير التغريدة غير قابل للتغيير، بدلاً من تغيير نص التغريدة داخل نفس التغريدة (نفس المعرف) ، فإنه يعيد إنشاء تغريدة جديدة بالمحتوى المعدل، إلى جانب قائمة التغريدات القديمة السابقة".

كما تلاحظ "وونج"، أنه من غير الواضح كيف سيظهر سجل تعديل تغريدة للمستخدمين، أو ما إذا كان سيظهر على الإطلاق. ولكن إذا قرر تويتر جعل سجل التغريدات علنًا، فقد يكون وسيلة لمعالجة المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة للميزة، حيث يعتقد بعض النقاد أنه يمكن استخدامها لتغيير السجل العام وتضليل المستخدمين حسبما نقل موقع The verege.

قام الباحث في التطبيق أليساندرو بالوزي أيضًا بتغريد ما يبدو أنه لقطات شاشة للميزة الجديدة، مما يعطي لمحة عن الشكل الذي قد يبدو عليه زر التعديل عندما يكون مباشرًا على Twitter.

في لقطة شاشة واحدة يوضح Paluzzi كيف يمكن أن يظهر خيار "تعديل التغريدة" في قائمة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من تغريداتك.

يؤدي تحديد الزر إلى شاشة تشبه إلى حد كبير مؤلف التغريدات العادي، إلا أنها مملوءة مسبقًا بنص تغريدتك وتقول "تحديث" في الزاوية اليمنى السفلية بدلاً من "تغريدة"، ومع ذلك لا تعرض لقطات شاشة Paluzzi خيارًا لعرض سجل تعديل تغريدة.

لم يؤكد تويتر بعد وجود متعقب سجل التغريدات، قالت المتحدثة باسم تويتر، آنا هوباتش، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لا يوجد شيء آخر لمشاركته في الوقت الحالي بخلاف ما هو موجود في هذه التغريدة منTwitterComms وهذه التغريدة منJaySullivan ، نائب الرئيس للمنتجات الاستهلاكية".

أعلن تويتر لأول مرة أنه يعمل على زر التعديل المرغوب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد المزاح على ما يبدو حول الميزة في يوم كذبة أبريل.