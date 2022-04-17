شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخصص سيارات كهربائية جديدة لنقل رواد الفضاء إلى صاروخ القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سينتقل رواد فضاء مهمة القمر من ناسا "أرتميس" إلى صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم في أسطول من مركبات نقل الطاقم الكهربائية الجديدة، حيث تم تطوير مركبات النقل المستقبلية لناسا بواسطة Canoo Technologies من بينتونفيل بأركنساس، بناءً على إصداراتها الكهربائية ذات الجهد المنخفض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما يغادر رواد فضاء Artemis II أماكن طاقمهم في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في مهمتهم القمرية في عام 2024، سيركبون المركبات الجديدة، كما تم تصميمها لتحل محل Astrovan الأيقوني، الذي تم استخدامه خلال عصر مكوك الفضاء.

وتعد Artemis II هي المهمة الثانية في برنامج Artemis والأولى مع طاقم على متن كبسولة Orion أثناء سفرها إلى القمر والعودة.

كما أنه من المخطط حاليًا إطلاقه بواسطة نظام الإطلاق الفضائي الهائل (SLS) التابع لناسا 323 قدمًا في مايو 2024، بعد إطلاق اختبار بدون طاقم هذا العام.

سينطلق الطاقم في رحلة على سطح القمر قبل العودة إلى الأرض، وسيكونون أول بشر يسافرون خارج مدار الأرض المنخفض منذ أبولو 17 في عام 1972.

كشفت ناسا النقاب عن الجزء الأخير من إعداد الإطلاق وهو مركبات نقل الطاقم، للاحتفال بهذه المناسبة ، قبيل مهمة Artemis الأولى هذا الصيف.

سيستغرق الأمر طاقم رواد الفضاء المكون من أربعة أفراد ووقت دعمهم على امتداد الطريق البالغ تسعة أميال من مبنى عمليات نيل أرمسترونج ومبنى الخروج إلى منصة الإطلاق، المعروفة باسم Pad 39B في مركز كينيدي للفضاء.