شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق التاكسى الطائر فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد سلسلة من النماذج الأولية و"أكثر من 1500" رحلة تجريبية، طورت الشركة نموذجًا أوليًا كامل الحجم قبل الإنتاج لسيارة أجرة جوية - أطلق عليها اسم VoloCity.

وأصدرت Volocopter لقطات من رحلة VoloCity الأولى يوم الأربعاء الماضى.

تُظهر الرحلة التي تمت في ديسمبر 2021 ، الطائرة وهي تقلع وتحوم فوق الأرض لمدة دقيقة واحدة، ثم تهبط بنجاح، بقيادة المشغلين عن بُعد دون وجود أشخاص على متنها.

تتسع عربة eVTOL لراكبين وحقيبة يد بسعة 200 كجم. كذلك مدعومة بـ 18 محركًا وتسع بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن تبديلها في خمس دقائق.

يبلغ مدى طيرانها 35 كم مع سرعة قصوى تبلغ 110 كم / ساعة.

على الرغم من أنها تحتوي على 18 دوارًا في الأعلى ، إلا أن الشركة تدعي أنها أهدأ أربع مرات من متوسط الهليكوبتر.

في الآونة الأخيرة أكملت التاكسي الجوي أول رحلة بطاقم لها في باريس ، استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 ، حيث تهدف إلى تقديم خدمات الركاب الأولى.

وتبدو VoloCity أشبه بمزيج غريب من طائرة هليكوبتر وطائرة بدون طيار حسبما نقل موقع TheNextWeb.

في حين أن سيارات الأجرة الطائرة Volocopter وغيرها من الشركات التي قدمتها لنا لا تتمتع بالمظهر المستقبلي الذي نرغب فيه علينا أن نقدر التكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار الفوائد العديدة التي يمكن أن تجلبها إلى الطاولة.

قد لا تبدو eVTOLs بهذه الروعة لكنها مركبات أكثر استدامة، ويمكنها تقليل اعتمادنا على الطائرات والقطارات التي تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون ويمكنها تقليص وقت السفر.